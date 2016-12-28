28.12.2016 | 10:29

Во вторник, 27 декабря, вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин провел видеоконференцию по профилактике правонарушений, на которой потребовал довести до каждого предпринимателя информацию о запрете на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией сроком на 30 дней.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» вступило в силу в понедельник, 26 декабря. Его действие продлится до 25 января 2017 года.

«На прилавках не должно быть никаких лосьонов под двусмысленными названиями. Это запрет. У вас есть все основания наводить порядок», - обратился вице-губернатор к главам муниципальных образований.

Валерий Савин поручил региональному минсельхозу в ближайшие два дня провести разъяснительную работу с владельцами оптовых и розничных торговых точек и сетевых магазинов. Постановление главного санитарного врача также направлено во все территориальные отделы УМВД.

Кроме того, в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области открыта горячая линия по телефону 66-06-35 для обращений по фактам реализации непищевой спиртосодержащей продукции. Она будет работать как в будни, так и в выходные и праздничные дни.

«Аналогичные горячие линии открыты в территориальных отделах: (8-84156) 2-12-82 в Каменке; (8-84157) 3-03-18 в Кузнецке; (8-84154) 4-40-73 в Нижнем Ломове; (8-84167) 2-07-61 в Сердобске», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Напомним: еще один телефон горячей линии, по которому можно сообщать о нарушениях при торговле спиртными напитками, - 30-64-03.