24.12.2016 | 10:47

В Пензенской области продолжается месячник по борьбе с нелегальным алкоголем, стартовавший 5 декабря. За минувшую неделю на горячую линию поступило 27 сообщений о возможных нарушениях при торговле спиртными напитками.

«О незаконной продаже алкоголя и суррогатов сообщили жители г. Пензы, Шемышейского, Бессоновского, Вадинского, Пензенского, Каменского, Бековского, Городищенского, Нижнеломовского, Пачелмского и других районов», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального правительства.

Пензенцы рассказали о местах торговли спиртовыми настойками, самогоном и разбавленным спиртом. Информацию систематизировали и передали в правоохранительные органы.

Телефон горячей линии 30-64-03. За время его работы специалистам поступило 70 звонков.

Напомним: месячник по пресечению распространения нелегальной спиртосодержащей продукции продлится в регионе до 5 января. Он был объявлен после трагического инцидента в Кузнецке, где от отравления метиловым спиртом погибли 5 человек, еще 12 серьезно пострадали. Все они употребляли жидкость из литровых бутылок с этикетками «Ром Bacardi Black».