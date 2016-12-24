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Общество | Пензенцы за неделю сообщили о 27 нарушениях при продаже спиртного

24.12.2016|10:47
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В Пензенской области продолжается месячник по борьбе с нелегальным алкоголем, стартовавший 5 декабря. За минувшую неделю на горячую линию поступило 27 сообщений о возможных нарушениях при торговле спиртными напитками.

«О незаконной продаже алкоголя и суррогатов сообщили жители г. Пензы, Шемышейского, Бессоновского, Вадинского, Пензенского, Каменского, Бековского, Городищенского, Нижнеломовского, Пачелмского и других районов», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального правительства.

Пензенцы рассказали о местах торговли спиртовыми настойками, самогоном и разбавленным спиртом. Информацию систематизировали и передали в правоохранительные органы.

Телефон горячей линии 30-64-03. За время его работы специалистам поступило 70 звонков.

Напомним: месячник по пресечению распространения нелегальной спиртосодержащей продукции продлится в регионе до 5 января. Он был объявлен после трагического инцидента в Кузнецке, где от отравления метиловым спиртом погибли 5 человек, еще 12 серьезно пострадали. Все они употребляли жидкость из литровых бутылок с этикетками «Ром Bacardi Black».

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Гость|24.12.2016 10:54|

на десять миллионов возможно купить оборудование и наладить производство качественных алкогольных напитков

Гость|24.12.2016 11:30|

penzainform.ru писал(a):

месячник по пресечению распространения нелегальной спиртсодержащей продукции продлится в регионе до 5 января.
А дальше, что опять забьт до следующей трагедии?

Гость|24.12.2016 12:30|

Планомерной работы (в том числе профилактической) нет - одни только рейды и акции.

Гость|24.12.2016 12:56|

На оптовках как продавали так и продают только поменяли коробки чтобы не видно было .

Гость|24.12.2016 16:00|

Проспект Строителе 25 забегаловка вот где проверте какое там пойло на разлив продают .

Гость|24.12.2016 16:49|

УУП Полячкин оправдывает торговлю на его участке лосьоном "Бооярышник" в продуктовом магазинчике ИП Мамедова (м-н Ахуны). У него корыстный интерес???

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