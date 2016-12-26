26.12.2016 | 08:37

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура. Такое решение было принято президентом Владимиром Путиным в связи с авиакатастрофой, произошедшей над Черным морем.

Глава государства постановил приспустить флаги на всей территории страны, предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.

С соответствующим призывом обратилось к региональным организациям и Управление культуры и архива Пензенской области.

«Культурная общественность Пензенской области скорбит по погибшим в авиакатастрофе ТУ-154. 26 декабря управление рекомендует отменить все развлекательные мероприятия в учреждениях культуры», - сообщается в официальном «Твиттере» ведомства.

Напомним: ранее соболезнования по поводу трагедии выразил губернатор Иван Белозерцев.

«Мы скорбим вместе с вами...» - написал глава региона в своем микроблоге, обращаясь к семьям погибших.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров в 5:27 25 декабря после вылета из Сочи. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию и упало в Черное море на седьмой минуте после взлета.

На борту находились 92 человека, в том числе музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим, девять журналистов (Первый канал, «Звезда» и НТВ), а также общественный деятель и правозащитник, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Никто не выжил.