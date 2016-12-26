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Общество | В области отменят развлекательные мероприятия из-за траура

26.12.2016|08:37
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Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура. Такое решение было принято президентом Владимиром Путиным в связи с авиакатастрофой, произошедшей над Черным морем.

Глава государства постановил приспустить флаги на всей территории страны, предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.

С соответствующим призывом обратилось к региональным организациям и Управление культуры и архива Пензенской области.

«Культурная общественность Пензенской области скорбит по погибшим в авиакатастрофе ТУ-154. 26 декабря управление рекомендует отменить все развлекательные мероприятия в учреждениях культуры», - сообщается в официальном «Твиттере» ведомства.

Напомним: ранее соболезнования по поводу трагедии выразил губернатор Иван Белозерцев.

«Мы скорбим вместе с вами...» - написал глава региона в своем микроблоге, обращаясь к семьям погибших.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров в 5:27 25 декабря после вылета из Сочи. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию и упало в Черное море на седьмой минуте после взлета.

На борту находились 92 человека, в том числе музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим, девять журналистов (Первый канал, «Звезда» и НТВ), а также общественный деятель и правозащитник, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Никто не выжил.

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Гость|26.12.2016 09:00|

Движение перекроют хоть?

Гость|26.12.2016 09:00|

Конечно произошла большая трагедия, НО зачем отменять проведение елок в детских садах?????

Гость|26.12.2016 09:22|

А ёлки тоже отменили?

Гость|26.12.2016 09:29|

и Новый год тоже?

Гость|26.12.2016 09:30|

И не только в садах но и в школах

Гость|26.12.2016 09:39|

Да,ёлки отменили в школах

Гость|26.12.2016 09:43|

Дети -святые люди,причем они здесь?

Гость|26.12.2016 09:47|

Не отменили, а перенесли. Проведут в любой другой день до Нового года.

Гость|26.12.2016 09:53|

А корпоративы отменят?

Гость|26.12.2016 09:55|

В России 146,5 млн человек, за 10 месяцев 2016 умерло 1 567 800 человек, в среднем 5 226 человек ежедневно. Я понимаю, что в катастрофе погибли знаменитые люди, особенно жалко музыкантов. Я скорблю в месте со всеми, согласен с ограничением или отменой развлекательных глобальных мероприятий, особенно по телевидению, но отмена елок в школах и детских садах - полный бред. Сотни тысяч Россиян отпросились сегодня с работы, планировали свои дела так, чтобы попасть к ребенку на елку и тут одним росчерком пера - большая головная боль всем. Зачем это?

Гость|26.12.2016 09:59|

Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет.

Гость|26.12.2016 10:14|

с елками конечно косяк вышел....зачем наказывать детей-то?

Гость|26.12.2016 10:38|

Каждый год в автоавариях погибает около 30 тыс. человек, это более 80 человек в день давайте каждый день траурным сделаем. В Иркутске сколько народу отправилось не кто траур не объявил, почему смерть одних трагедия, а смерть других просто смерть.

Гость|26.12.2016 10:50|

Гость писал(a):

отпросились сегодня с работы, планировали свои дела так, чтобы попасть к ребенку на елку
Сочувствую вашим работодателям, что у них работают такие недалекие работники. Вроде взрослые люди, а пишут такие глупости(((

Гость|26.12.2016 10:50|

Кукольный проводит сегодня новогодние представления.Звонила им

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Имя: Гость
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