25.12.2016 | 13:30

В воскресенье, 25 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования по поводу трагедии, произошедшей с военным самолетом Ту-154.

«Глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154 в районе Сочи. Мы скорбим вместе с вами...» - написал глава региона в своем микроблоге.

Напомним: самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны РФ пропал с радаров в 5:27 25 декабря после вылета из Сочи. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию и упало в Черное море на седьмой минуте после взлета.

На борту находились 92 человека, в том числе музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим, и девять журналистов (Первый канал, «Звезда» и НТВ). Никто не выжил.