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Общество | И. Белозерцев выразил соболезнования семьям погибших при падении Ту-154

25.12.2016|13:30
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В воскресенье, 25 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования по поводу трагедии, произошедшей с военным самолетом Ту-154.

«Глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154 в районе Сочи. Мы скорбим вместе с вами...» - написал глава региона в своем микроблоге.

Напомним: самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны РФ пропал с радаров в 5:27 25 декабря после вылета из Сочи. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию и упало в Черное море на седьмой минуте после взлета.

На борту находились 92 человека, в том числе музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим, и девять журналистов (Первый канал, «Звезда» и НТВ). Никто не выжил.

Источник — фото пресс-службы областного правительства
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Гость|25.12.2016 14:09|

Соболезнования. Но самолет этой марки надо заменять, большой уже моторесурс налетан и наверняка усталостные трещены.

Гость|25.12.2016 14:13|

Ансамбль Александрова-гордость Армии и России в целом!Не раз присутствовал на концерте,в Афгане, в госпитале,так и воен.санатории,зрелище потрясающее! Голоса,как выражается молодежь,Коля Басков был на припевках!

Очень жаль.Скорбим по всем погибшим!

Гость|25.12.2016 14:14|

penzainform.ru писал(a):

погибших при падении
Так они при падении погибли? А я думал после падения.

Гость|25.12.2016 14:18|

А про Лизу Алерт я вообще первый раз слышу

Гость|25.12.2016 14:24|

Гость писал(a):

Но самолет этой марки надо заменять, большой уже моторесурс налетан и наверняка усталостные трещены.
Заслуженный пилот России, член комиссии по авиации при президенте Ю.Сытник так сказал- "Потеря связи через 7 минуте после взлёта может говорить о том, что на борту произошёл врыв"

Гость|25.12.2016 14:27|

В Сочи каждый второй в ФСБ, какой там может быть теракт?

Гость|25.12.2016 14:28|

Гость писал(a):

А про Лизу Алерт я вообще первый раз слышу\\

Не тупи. Погибла Лиза Глинка. Это был человек с большой душой и огромным милосердием. Скольких детей она спасла! Счёт идёт на тысячи жизней. Артисты ансамбля Александрова - сплошь молодые люди, не старше 30-ти лет.

Что касается "усталости", как кто-то здесь выразился. Какая к чёрту усталость?. Этот самолёт хотели снять с эксплуатации ещё в 2011 году, читайте сеть. Теперь наверняка снимут, но погибших людей не вернуть. Как когда-то, примерно 30 лет назад, сказал Михаил Жванецкий: "Нам, чтобы что-то понять, большая беда нужна". Это наш менталитет, к огромному сожалению.

Царство небесное всем погибшим.

Гость|25.12.2016 14:50|

Гость писал(a):

Царство небесное всем погибшим.
Пусть земля им будет пухом. (так говорят до 40 дней)

Гость|25.12.2016 14:55|

Террористы выбрали артистов..а чтоб побольней и позвучней..плачу..кто следующий..светлая память..соболезнование близким..горе-то какое..

Гость|25.12.2016 14:56|

Гость писал(a):

В Сочи каждый второй в ФСБ, какой там может быть теракт?
В 1991г. в Кремле тоже каждый был из КГБ, и всё таки Штатам удалось СССР завалить.

В КГБ много предателей.

Гость|25.12.2016 14:58|

Гость писал(a):

В 1991г. в Кремле тоже каждый был из КГБ, и всё таки Штатам удалось СССР завалить.
в 76 году был тиракот. А потом Сноуден.

Гость|25.12.2016 14:59|

Блин, сколько же бабла ушло на эту "операцию ИГИЛ". А в итоге - летают на самолёте, которому БОЛЬШЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ!!!

Соболезнования родным и близким.

Гость|25.12.2016 15:03|

Гость писал(a):

Погибла Лиза Глинка. Это был человек с большой душой и огромным милосердием. Скольких детей она спасла![/quot

\

Настоящая,реальная, карьеристка.Но как человека,жаль.

Гость|25.12.2016 15:04|

Опять террористы.

Гость|25.12.2016 15:05|

Гость писал(a):

А в итоге - летают на самолёте, которому БОЛЬШЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ!!!
Откуда сведения?Самолеты летают под 60 лет.30 лет-для самолета норм.

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