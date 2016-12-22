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Общество | Недостатки, допущенные при ремонте тоннеля, устранят в 2017-м

22.12.2016|12:11
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От руководства вокзала станции Пенза-I потребовали устранить недостатки, допущенные при реконструкции подземного перехода к автовокзалу.

Напомним: работы на объекте велись почти три месяца. В итоге в среду, 21 декабря, тоннель открыли. Глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов, осмотревший его на следующий день, констатировал, что ремонт выполнен не идеально.

«Имеются незначительные недостатки, в том числе частичное отслоение отделочного материала на выходе со стороны Привокзальной площади (фасадной плитки, установленной в 2013 году). Кроме того, не осуществлен вывоз строительного мусора, не выполнен ремонт асфальтового покрытия дорожного полотна со стороны выхода на автовокзал», - перечислили в пресс-службе мэрии.

По словам директора вокзала Юрия Гришина, с наступлением благоприятных погодных условий (весной 2017 года) недочеты будут устранены.

«Вопрос находится на контроле администрации района. Также при содействии УМВД регулярно осуществляются рейдовые мероприятия по предотвращению несанкционированной торговли в переходе», - добавили в пресс-службе мэрии.

Источник — Фото пресс-службы администрации г. Пензы
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Гость|22.12.2016 12:40|

как обычно обосрались

Гость|22.12.2016 12:44|

penzainform.ru писал(a):

По словам директора вокзала Юрия Гришина, с наступлением благоприятных погодных условий (весной 2017 года) недочеты будут устранены
нет более постоянного, чем временное

Гость|22.12.2016 12:59|

Отдам!!! Половину. Потом. Может быть… И всёёё!!! (ц)

Гость|22.12.2016 13:03|

А ступени заменили, кто в курсе?

Гость|22.12.2016 13:05|

Гость писал(a):

А ступени заменили, кто в курсе?
нет, не меняли. "Ступени смерти" решили оставить, так как гранитные, дорогие и вечные. на них бы хотя бы прибили противоскользящие резинки, как в ТЦшках. Не хотят.

Гость|22.12.2016 13:08|

Гость писал(a):

нет, не меняли. "Ступени смерти" решили оставить, так как гранитные, дорогие и вечные. на них бы хотя бы прибили противоскользящие резинки, как в ТЦшках. Не хотят.
А сколько людей расшиблись на этих ступенях зимой?

Гость|22.12.2016 13:09|

Да,ремонт не надолго,плитку налепили на гипсокартон.весь ремонт отлетит наф.типа нате,рот закройте

Гость|22.12.2016 13:20|

А чего там вообще за 3 месяца сделано то было?

Гость|22.12.2016 13:34|

Как этот срач с недостатками принимала комиссия? Опять кто-то принял на лапу и подписал акт о приемке не глядя.

Гость|22.12.2016 13:36|

Так вроде Ильин контролировал

Гость|22.12.2016 13:41|

А у нас без недоделок не могут. Это ведь не дворец для Слуги народа.

Гость|22.12.2016 13:48|

делали всё за 2 недели, по-быстрому... отсюда и качество... по принципу: для быдла и так пойдет... срамота

Гость|22.12.2016 14:06|

Там где Ильин,там бардак.

Гость|22.12.2016 14:32|

Не устранят, в следующем году все забудется, как обычно. Сползшую через месяц разметку уже забыли, Пашкова отпустили.

Гость|22.12.2016 15:30|

Ну чё тут, как тут? Бурлит, шипит болото? Пенится, булькает в коментариях? Квакают психически больные завсегдатаи?

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Имя: Гость
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