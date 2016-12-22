22.12.2016 | 12:11

От руководства вокзала станции Пенза-I потребовали устранить недостатки, допущенные при реконструкции подземного перехода к автовокзалу.

Напомним: работы на объекте велись почти три месяца. В итоге в среду, 21 декабря, тоннель открыли. Глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов, осмотревший его на следующий день, констатировал, что ремонт выполнен не идеально.

«Имеются незначительные недостатки, в том числе частичное отслоение отделочного материала на выходе со стороны Привокзальной площади (фасадной плитки, установленной в 2013 году). Кроме того, не осуществлен вывоз строительного мусора, не выполнен ремонт асфальтового покрытия дорожного полотна со стороны выхода на автовокзал», - перечислили в пресс-службе мэрии.

По словам директора вокзала Юрия Гришина, с наступлением благоприятных погодных условий (весной 2017 года) недочеты будут устранены.

«Вопрос находится на контроле администрации района. Также при содействии УМВД регулярно осуществляются рейдовые мероприятия по предотвращению несанкционированной торговли в переходе», - добавили в пресс-службе мэрии.