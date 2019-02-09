09.02.2019 | 13:06

Сегодня, 10 февраля, в России отмечается День зимних видов спорта. Пензенцы смогут принять участие в соревнованиях по шорт-треку, хоккею, фигурному катанию, сноуборду, лыжным гонкам и спортивному ориентированию. Все участники будут награждены дипломами Олимпийского комитета России и памятными призами.

Об идее этого праздника и решении отмечать его ежегодно заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Дату торжества решено было приурочить к их годовщине 7 февраля, однако затем перенесли на первые выходные после годовщины открытия Олимпиады в Сочи.

Также в России 10 февраля отмечается День дипломатического работника. Профессиональный праздник был установлен указом Президента РФ в 2002 году в честь 200-летия с момента создания дипломатической службы в стране.

10 февраля в народном календаре Ефрем - сверчковый заступник. В этот день нельзя убивать насекомых, живущих в доме. В старину крестьяне на Ефрема подметали пол полынным веником, чтобы уберечь дом от нечистой силы и злых людей.

Также в этот день готовили угощение для домового, помогающего семье в делах и радеющем о хозяйстве. Специально для домовика готовили кашу и оставляли ее на загнетке печи, приговаривая: «Хозяин-батюшка, прими нашу кашу! И ешь пироги - наш дом береги!»

Именины 10 февраля отмечают Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаакий, Леонтий, Ольга, Федор и Яков.

В этот день родились писатели Борис Пастернак, Георгий Вайнер, а также советский композитор, автор популярных лирических песен Матвей Блантер и актер кино и театра Владимир Зельдин.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня заняться шопингом: согласно его прогнозам, сделанная сегодня покупка принесет радость и будет служить долго.