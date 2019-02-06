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Спорт | Пензенцев приглашают на состязания по зимним видам спорта

06.02.2019|12:37
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В воскресенье, 10 февраля, в Пензе пройдут состязания, приуроченные к Всероссийскому дню зимних видов спорта.

Фестиваль посвящен пятой годовщине проведения XXII зимних Олимпийских и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

На различных аренах областного центра состоятся соревнования по шорт-треку, хоккею, фигурному катанию, сноуборду, лыжным гонкам и спортивному ориентированию.

В ДС «Рубин» с 8:00 до 9:00 пройдут состязания по фигурному катанию, с 9:00 до 10:00 - по шорт-треку.

С 10:00 до 12:00 на базе отдыха «Волков» будут соревноваться любители сноуборда и горнолыжного спорта.

На стадионе «Снежинка» с 11:00 до 12:00 состоятся лыжные гонки.

С 11:30 до 12:30 на территории СЗК «Дизель-Арена» пройдет матч по хоккею в валенках. В это же время на малой ледовой арене запланирован хоккей с шайбой.

С 12:00 до 13:00 на Олимпийской аллее пройдут соревнования по спортивному ориентированию.

«Все участники будут награждены дипломами Олимпийского комитета России и памятными призами», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|06.02.2019 13:13|

Впору плавать идти...

Гость|06.02.2019 13:29|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog

Имя: Гость
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