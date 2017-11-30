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Не забудь! | 1 декабря - Всероссийский день хоккея

30.11.2017|15:53
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Сегодня, 1 декабря, отмечается Всероссийский день хоккея. Инициатором его учреждения стал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Впервые праздник отмечали 1 декабря 2007 года, когда более 150 стадионов страны радушно приняли любителей этой игры.

Также 1 декабря - один из дней воинской славы России. Он посвящен событию, произошедшему в 1853 году, когда русская эскадра под командованием Павла Степановича Нахимова одержала победу над турецким флотом у мыса Синоп. Это сражение было одним из важнейших в Крымской войне, которая началась как конфликт между Россией и Турцией. К тому же оно вошло в историю как последнее крупное сражение парусных флотов.

Сегодня также Всемирный день борьбы со СПИДом. 1 декабря 1988 года на международной встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению информационного обмена между странами по поводу этой болезни.

Кстати, в Пензенской области за 10 месяцев 2017 года было выявлено 363 новых случая ВИЧ-инфекции (в 2016-м - 331). Общее количество инфицированных, проживающих в регионе, составляет около 3,4 тысячи человек.

С 27 ноября по 3 декабря в регионе проходит Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», в рамках которой всю неделю с 8:00 до 18:00 граждане России смогут провериться на ВИЧ и пройти консультацию врача в Центре СПИД Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (улица Лермонтова, 3). Также анализ крови можно сдать в любой медицинской организации региона.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1800 году Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки, в 1879-м боевики партии «Народная воля» совершили неудачное покушение на императора Александра II, в 1945-м основана Международная демократическая федерация женщин, в 1953-м в Чикаго вышел первый номер журнала Playboy, а в 1959-м был заключен международный договор об Антарктике.

1 декабря родились многие творческие люди. Это американский актер и режиссер Вуди Аллен, легендарный Геннадий Хазанов, артист цирка и эстрады Амаяк Акопян, популярный рокер Гарик Сукачев, французские скульпторы: автор памятника Петру I в Санкт-Петербурге Этьен Фальконе и создательница музея восковых фигур в Лондоне Анна Мария Тюссо, советские военачальники Василий Блюхер и Георгий Жуков, а также русский математик Николай Лобачевский.

В народном календаре сегодня день Платона и Романа Зимоуказателей. Считалось, что если за сутки погода меняется от заморозков к дождю и от дождя к мокрому снегу с ветром, то и зима будет такая же переменчивая.

Именины 1 декабря отмечают Николай, Платон и Роман.

Растущая луна находится во второй фазе. Согласно лунному календарю, 1 декабря могут напомнить о себе старые проблемы, однако реагировать на них нужно спокойно. Сегодня время для того, чтобы решить финансовые вопросы. Также этот день подходит для крупных покупок.

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