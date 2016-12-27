27.12.2016 | 16:09

28 декабря во всем мире празднуют День кино. В 1895 году в этот день братья Люмьер представили публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота».

Его демонстрация вызвала настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их.

Сейчас поход в кино - это традиционное развлечение для семьи или друзей. Пензенцы любят смотреть фильмы, особенно когда в прокат выходит давно ожидаемая лента.

Так было, когда на большой экран выходили, например, «Кинг-Конг», «Аватар», новая серия саги «Звездные войны» или красивые мультфильмы.

О премьерах января 2017 года можно узнать в разделе «Афиша» на нашем портале.

28 декабря 1908 года на острове Сицилия произошло крупное землетрясение.

Главной жертвой природного катаклизма стал цветущий город Мессина. Подземные толчки, сила которых достигала 7,5 балла по шкале Рихтера, унесли жизни более 75 тысяч человек, а вызванная ими волна цунами высотой 10 метров довершила разрушение населенного пункта.

К счастью для уцелевших мессинцев, на ближнем рейде находился русский военный корабль, команда которого сразу же организовала в зоне бедствия спасательную операцию. Моряки, которых здесь многие потом называли «ангелами с моря», участвовали в ликвидации последствий землетрясения и помогли спасти тысячи жителей.

И хотя это было больше века назад, о подвиге русских здесь помнят до сих пор. В 2012 году в Мессине был открыт памятник морякам, участвовавшим в этой спасательной операции.

Православные 28 декабря отмечают память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке. Однажды Трифон (в миру Митрофан) услышал голос, который велел ему идти на север. После этого он отправился на Кольский полуостров, где поселился на реке Печенге и начал проповедовать Евангелие среди саамов.

На Руси преподобного Трифона почитают как покровителя моряков. Именно ему они молятся в случае опасности.

Также наши предки верили, что погода этого дня говорит о том, каким будет март.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Иларион, Павел и Степан.

28 декабря появились на свет 28-й президент США (1913-1921), нобелевский лауреат Томас Вудро Вильсон, советский военачальник, Маршал Советского Союза Иван Конев, а также американский математик и физик, внесший важный вклад в разработку первых ЭВМ Джон фон Нейман, советский скульптор-монументалист Евгений Вучетич и финно-американский программист, создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю 28 декабря - день, благоприятный для любых дел. Так что не сидите на месте, проявляйте инициативу, и вы сможете добиться успеха.