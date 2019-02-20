20.02.2019 | 10:19

Пензенец Сергей Ермаков глубоко возмущен начислением за вывоз мусора, произведенным его родителям - жителям села Пешая Слобода Нижнеломовского района. Об этом он написал в редакцию ИА «ПензаИнформ».

На квитанции, которую прислало сельчанам ООО «МУП ЖКХ» (г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, 20), указано, что в доме проживают четыре человека. Сумма к оплате в соответствии с количеством жильцов составила 394 рубля.

«Этот беспредел когда-нибудь закончится? Прислали родителям платежку за ТКО в деревню, где мусоровоз видели только по телевизору!!! Мусорных баков в улице нет, за что платить такую сумму, кто-нибудь сможет объяснить? Откуда они вообще берут данные? В доме с 2015 года прописаны 2 человека!» - рассказал Сергей.

Новая система обращения с твердыми бытовыми отходами начала действовать с 1 января 2019 года. Она подразумевает, что теперь тариф учитывает не только вывоз мусора, но и его захоронение. При этом плата с жителей многоквартирных домов взимается исходя из площади жилья, в частном секторе - с количества прописанных людей.

В преддверии введения новой системы губернатор Иван Белозерцев подчеркнул: «Тариф должен быть экономически обоснован, не завышен. И чтобы региональные операторы выполняли свои обязательства в полном объеме, контроль за ними должен быть жесточайший».

Однако жители региона высказывают недовольство новой системой. Так, горожане, проживающие в многоквартирных домах, недоумевают, почему плата взимается «с квадрата», хотя отходы создают люди.

фото: Сергей Ермаков