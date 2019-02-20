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Глас народа | Пензенец назвал беспределом ситуацию с платой за мусор в Пешей Слободе

20.02.2019|10:19
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Пензенец Сергей Ермаков глубоко возмущен начислением за вывоз мусора, произведенным его родителям - жителям села Пешая Слобода Нижнеломовского района. Об этом он написал в редакцию ИА «ПензаИнформ».

На квитанции, которую прислало сельчанам ООО «МУП ЖКХ» (г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, 20), указано, что в доме проживают четыре человека. Сумма к оплате в соответствии с количеством жильцов составила 394 рубля.

«Этот беспредел когда-нибудь закончится? Прислали родителям платежку за ТКО в деревню, где мусоровоз видели только по телевизору!!! Мусорных баков в улице нет, за что платить такую сумму, кто-нибудь сможет объяснить? Откуда они вообще берут данные? В доме с 2015 года прописаны 2 человека!» - рассказал Сергей.

Новая система обращения с твердыми бытовыми отходами начала действовать с 1 января 2019 года. Она подразумевает, что теперь тариф учитывает не только вывоз мусора, но и его захоронение. При этом плата с жителей многоквартирных домов взимается исходя из площади жилья, в частном секторе - с количества прописанных людей.

В преддверии введения новой системы губернатор Иван Белозерцев подчеркнул: «Тариф должен быть экономически обоснован, не завышен. И чтобы региональные операторы выполняли свои обязательства в полном объеме, контроль за ними должен быть жесточайший».

Однако жители региона высказывают недовольство новой системой. Так, горожане, проживающие в многоквартирных домах, недоумевают, почему плата взимается «с квадрата», хотя отходы создают люди.

фото: Сергей Ермаков

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Гость|20.02.2019 10:30|

penzainform.ru писал(a):

Так, горожане, проживающие в многоквартирных домах, недоумевают, почему плата взимается «с квадрата», хотя отходы создают люди.
Вообще-то в городе тысячи квартир, в которых никто не прописан, но в них живут неучтенные квартиранты, которые мусорят почище прописанных. Если брать с людей, а не с метра, то владельцы таких квартир ничего бы сами не платили, квартиранты тоже.

Гость|20.02.2019 10:33|

penzainform.ru писал(a):

контроль за ними должен быть жесточайший».
любимые слова губера, которые остаются только словами. "усилить контроль", "жесточайший контроль", "беспрецедентные меры контроля"...

Гость|20.02.2019 10:34|

а за что платить, если мусор не вывозят?!

Гость|20.02.2019 10:38|

И ОПЯТЬ НАС ОБМАНУТ! НИЧЕГО НЕ ДАДУТ...

Гость|20.02.2019 10:42|

Гость писал(a):

Если брать с людей, а не с метра, то владельцы таких квартир ничего бы сами не платили, квартиранты тоже.
Это называется в государстве нет учёта и контроля, и свою неспособность навести порядок, власти заменили обычным грабежом населения . Это как раз в писывается в политику геноцида и не нужно нам расск5азывать о благих намерениях властей, уже никто не верит этим кровопийцам.

Гость|20.02.2019 10:45|

Иди орган слушай, недовольный.

Имя: Гость
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