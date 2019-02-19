19.02.2019 | 17:38

С квитанцией за обращение с твердыми коммунальными отходами Любовь Филина явилась на прием к главе города. Сумму в платежке считает слишком большой.

«Посмотрите, сколько с меня возьмут, с одного человека, - около 300 рублей», - возмутилась жительница Пензы.

Говорит, причина в том, что начисляют за мусор не по количеству прописанных в квартире, а по площади. Такого же мнения и другой пензенец, Иван Тришин.

«У нас берут с метража в квартире. У меня 75 метров жилой площади, и, получается, я должен платить 235 рублей. Два старика!» - пожаловался мужчина.

Заместитель начальника областного управления ЖКХ и гражданской защиты населения поясняет, что и прежде, до 2019 года, жильцам многоквартирных домов плату за мусор начисляли в зависимости от метража. Правда, тариф был меньше.

«Управляющие компании выставляли по тарифу. Там у нас было, по-моему, рубль тридцать девять... до двух рублей сорока, учитывался только лишь вывоз мусора. Сейчас идет полная цепочка, и в тарифе регионального оператора учтено все - от сбора, транспортировки до захоронения», - сообщил заместитель начальника Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Дмитрий Герасимов.

По словам представителя регионального оператора, прежде чем принять решение, как начислять плату за новую услугу, проводили анализы и расчеты.

«Совокупный платеж граждан с квадратного метра процентов на 20 (в некоторых домах - на 30) меньше, чем если бы платили с человека», - отметил генеральный директор Управления благоустройства и очистки Андрей Архипов.

Обсуждается вопрос об отмене налога на добавленную стоимость для регионального оператора. Это должно позволить сократить расходы граждан.

«Региональный оператор будет освобожден, соответственно, он будет платежи выставлять населению уже без НДС, совокупный платеж снизится», - добавил Дмитрий Герасимов.

Принятие такого решения - за правительством страны.