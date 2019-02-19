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Общество | Пензенцы недовольны суммами за вывоз мусора в платежках

19.02.2019|17:38
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С квитанцией за обращение с твердыми коммунальными отходами Любовь Филина явилась на прием к главе города. Сумму в платежке считает слишком большой.

«Посмотрите, сколько с меня возьмут, с одного человека, - около 300 рублей», - возмутилась жительница Пензы.

Говорит, причина в том, что начисляют за мусор не по количеству прописанных в квартире, а по площади. Такого же мнения и другой пензенец, Иван Тришин.

«У нас берут с метража в квартире. У меня 75 метров жилой площади, и, получается, я должен платить 235 рублей. Два старика!» - пожаловался мужчина.

Заместитель начальника областного управления ЖКХ и гражданской защиты населения поясняет, что и прежде, до 2019 года, жильцам многоквартирных домов плату за мусор начисляли в зависимости от метража. Правда, тариф был меньше.

«Управляющие компании выставляли по тарифу. Там у нас было, по-моему, рубль тридцать девять... до двух рублей сорока, учитывался только лишь вывоз мусора. Сейчас идет полная цепочка, и в тарифе регионального оператора учтено все - от сбора, транспортировки до захоронения», - сообщил заместитель начальника Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Дмитрий Герасимов.

По словам представителя регионального оператора, прежде чем принять решение, как начислять плату за новую услугу, проводили анализы и расчеты.

«Совокупный платеж граждан с квадратного метра процентов на 20 (в некоторых домах - на 30) меньше, чем если бы платили с человека», - отметил генеральный директор Управления благоустройства и очистки Андрей Архипов.

Обсуждается вопрос об отмене налога на добавленную стоимость для регионального оператора. Это должно позволить сократить расходы граждан.

«Региональный оператор будет освобожден, соответственно, он будет платежи выставлять населению уже без НДС, совокупный платеж снизится», - добавил Дмитрий Герасимов.

Принятие такого решения - за правительством страны.

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Гость|19.02.2019 19:01|

Еще один пример, когда народ и власть по разную сторону баррикад.

Гость|19.02.2019 19:03|

Раньш тариф в Пнз был слдующий 1руб. 39 коп. стало 3руб. 11 коп. для частного сктора было !00рубл. с чловка, сйчас 73.рубл. 63 коп.

Гость|19.02.2019 19:04|

Власть фашистская

Гость|19.02.2019 19:05|

В коттедже 200- 500 метров прописан 1 человек, по метражу 600-1500 рублей. Но они сделали для себя 73 рубля с человека.

Гость|19.02.2019 19:10|

Муп ленинского района решили заработать . В свою квитанцию включили сумму за мусор такую же как в квитанции тнс. И не вычли старую плату за мусор. За мусор за январь я должен оплатить 176+176+84 како дорогой мусор кругом мошейники.закон не работает

Гость|19.02.2019 19:11|

Гость писал(a):

Власть фашистская
Скорее воровская - клептократия.

Гость|19.02.2019 19:16|

согласен. даже фашисты на оккупоционных территориях так с населением не поступали...

Гость|19.02.2019 19:23|

Офис мусорщиков находится по ул.Суворова , 10 (здание ТЦ УРИЦКИЙ 2 этаж). Каждый может придти туда и задать наболевшие вопросы. И почему за площадь, а не за человека, и почему ничего не поменялось в качестве предоставляемых услуг, не смотря на кратное увеличение стоимости этой услуги. Так же можно поинтересоваться, каким образом был заключен договор оказания услуги с каждым из собственников не имея персональных данных этого собственника. Или, например, почему строка за вывоз мусора добавлена в квитанции за прочие ком. услуги, а не рассылается на отдельном листе... Вопросов масса.

Гость|19.02.2019 19:29|

Ответ один, принятие такого решения - за правительством страны

Имя: Гость
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