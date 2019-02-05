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Глас народа | На ул. Ульяновской в Пензе ледяная глыба рухнула на Solaris

05.02.2019|14:24
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В Пензе очередной автомобиль стал жертвой гигантской сосульки, рухнувшей с крыши здания. Во вторник, 5 февраля, ЧП произошло на улице Ульяновской, около дома № 50.

Ледяная глыба упала на Hyundai Solaris.

Фотографии случившегося появились в социальной сети «ВКонтакте»: в группу «Пенза live» их выложила Вероника Белякова.

«Плачь и смотри. А авто жалко», «Велика Россия, а машину поставить негде... Жаль машину и хозяина тоже, такие деньги за ремонт...» - посочувствовали автовладельцу горожане.

Однако большинство комментаторов сошлись на том, что он сам виноват в случившемся.

«Надо внимание обращать, где машину ставить», «Нет, ну правда, ставить машину под такими сосулями и не ожидать такого исхода...», «Ну да, ставить машину ближе 3-4 метров от здания в такую погоду - это верх гениальности, и, думаю, не стоит винить коммунальщиков в этом случае. Тут все просто», - написали пензенцы.

16 января сошедший с крыши снег повредил автомобили на улице Ленина. Последние секунды жизни Chevrolet Lacetti засняла камера видеонаблюдения.

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Гость|05.02.2019 14:42|

Надо смотреть куда ставишь.

Гость|05.02.2019 14:56|

Природа уничтожает жоповозки! То огнём, то сосулями! Теперь виноватого надо найти. Водятел же не виноват, что паркует, где ему хочется

Гость|05.02.2019 15:00|

14.42.

++++

Гость|05.02.2019 15:07|

Ничего страшного ... 20-30 руб и как новая.

Гость|05.02.2019 15:08|

Как же он ездит то,а?

Гость|05.02.2019 15:21|

Гость писал(a):

Как же он ездит то,а?
Плёнкой затянет и поедет, не проблема.

Гость|05.02.2019 15:22|

В каждом районе нужно строить многоуровневые платные парковки. Машины от подъездов ночью эвакуировать на штраф стоянки. У домов по закону гостевые парковки.

Гость|05.02.2019 15:31|

penzainform.ru писал(a):

Велика Россия, а машину поставить негде...
Что-что, простите? Там гаражей в радиусе 5-7 минут ходьбы полно. Покупай/арендуй и ставь. Но либо нищеброд и хватило только на солярис кредитный, либо совсем обленился и 5 минут свой зад пронести не может.

Гость|05.02.2019 15:32|

Гость писал(a):

В каждом районе нужно строить многоуровневые платные парковки.
В каждом районе есть или платная охраняемая стоянка, или гаражи.

Гость|05.02.2019 15:35|

Гость писал(a):

У домов по закону гостевые парковки.
По закону имею право оставить машину где угодно если это не запрещено знаком.

Имя: Гость
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