05.02.2019 | 14:24

В Пензе очередной автомобиль стал жертвой гигантской сосульки, рухнувшей с крыши здания. Во вторник, 5 февраля, ЧП произошло на улице Ульяновской, около дома № 50.

Ледяная глыба упала на Hyundai Solaris.

Фотографии случившегося появились в социальной сети «ВКонтакте»: в группу «Пенза live» их выложила Вероника Белякова.

«Плачь и смотри. А авто жалко», «Велика Россия, а машину поставить негде... Жаль машину и хозяина тоже, такие деньги за ремонт...» - посочувствовали автовладельцу горожане.

Однако большинство комментаторов сошлись на том, что он сам виноват в случившемся.

«Надо внимание обращать, где машину ставить», «Нет, ну правда, ставить машину под такими сосулями и не ожидать такого исхода...», «Ну да, ставить машину ближе 3-4 метров от здания в такую погоду - это верх гениальности, и, думаю, не стоит винить коммунальщиков в этом случае. Тут все просто», - написали пензенцы.

16 января сошедший с крыши снег повредил автомобили на улице Ленина. Последние секунды жизни Chevrolet Lacetti засняла камера видеонаблюдения.