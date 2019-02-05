В Пензе очередной автомобиль стал жертвой гигантской сосульки, рухнувшей с крыши здания. Во вторник, 5 февраля, ЧП произошло на улице Ульяновской, около дома № 50.
Ледяная глыба упала на Hyundai Solaris.
Фотографии случившегося появились в социальной сети «ВКонтакте»: в группу «Пенза live» их выложила Вероника Белякова.
«Плачь и смотри. А авто жалко», «Велика Россия, а машину поставить негде... Жаль машину и хозяина тоже, такие деньги за ремонт...» - посочувствовали автовладельцу горожане.
Однако большинство комментаторов сошлись на том, что он сам виноват в случившемся.
«Надо внимание обращать, где машину ставить», «Нет, ну правда, ставить машину под такими сосулями и не ожидать такого исхода...», «Ну да, ставить машину ближе 3-4 метров от здания в такую погоду - это верх гениальности, и, думаю, не стоит винить коммунальщиков в этом случае. Тут все просто», - написали пензенцы.
16 января сошедший с крыши снег повредил автомобили на улице Ленина. Последние секунды жизни Chevrolet Lacetti засняла камера видеонаблюдения.
Надо смотреть куда ставишь.