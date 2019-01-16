16.01.2019 | 15:27

Машина Алексея Царапкина оказалась заживо погребенной под грудой снега, перемешанного со льдом. Последние секунды жизни Chevrolet Lacetti засняла камера видеонаблюдения, установленная на доме № 16 на улице Ленина. Припарковав вечером автомобиль на привычном месте в четырех метрах от здания, мужчина и представить не мог, что утром обнаружит ее в таком виде.

«Услышал, что дом трясется, выглянул в окошко, посмотрел. На машину упал снег. Крыша помята, капот помят, багажник помят, двери вывернуты», - рассказал пострадавший.

От лобового и заднего стекол остались одни осколки.

«Восстановление машины, я так думаю, будет столько же стоить, что купить другую, - примерно тысяч 300 - 400. Это 100%», - добавил Алексей Царапкин.

Однако мужчина говорит, что могло быть хуже. Случись все на 10 минут позже - в то время, когда он обычно выходит на работу, - утро среды стало бы для него последним.

Запомнится этот день еще троим соседям Алексея: их машины тоже попали под обвал.

«Капот, я считаю, восстановлению не подлежит, открывать боюсь - я думаю, там приятного тоже мало. Потом - лобовое стекло, как видите, крыло с той стороны, зеркало», - перечислил пострадавший Алексей Агутин.

Пострадавшие говорят: не единожды просили управляющую компанию очистить крышу от накопившегося снега, но ни разу людей наверху не видели. О том, что рука коммунальщиков давно не прикасалась к кровле, свидетельствуют и нависшие опасные пласты.

«Снег слетел с крыши, но по глыбам льда огромным понятно, что это снег не вчерашний, не сегодняшний - это уже давно лежал. Просто этот снег, который идет сутки, добавил массы, и мы так попали», - заключил мужчина.

Год назад другие жители этого дома точно так же пострадали. Тогда ситуация разрешилась не в их пользу.

«Суд выиграли, но управляющая компания обанкротилась и человеку ничего не заплатили», - добавил пострадавший.

Однако пострадавшие надеются, что в этот раз все пойдет иначе. По крайней мере, юрист управляющей компании «Уютный дом» прибыл на место происшествия сразу после звонка.

«Подъезжайте в офис, будем составлять акты, разберемся, видео-, фотофиксации есть и у вас, и у нас. Будем решать вопрос», - отметила юрист.