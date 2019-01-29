29.01.2019 | 13:02

Во вторник, 29 января, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля. На этот раз в ДТП попал мусоровоз.

Авария случилась вблизи Ахунского железнодорожного переезда около полудня. Фото с места выложил подписчик группы «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте» Артем Ионов. «Шевроле и мусоровоз. Актуально на 12:00», - пояснил он.

Легковое авто получило значительные механические повреждения. Данных о пострадавших пока нет.

«Смотреть там всегда надо в оба и за себя и за других», «Не люблю этот переезд, стараюсь его избегать», - прокомментировали событие другие пользователи.

В последнее время ДТП с участием спецтехники стали не редкостью. Накануне на улице Лермонтова, напротив медицинского училища, столкнулись «Лада» и трактор с ковшом.

Днем ранее в 3-м проезде Бурмистрова в ДТП попала машина скорой помощи, столкнувшаяся с Hyundai Solaris. В результате аварии 21-летняя пассажирка скорой получила телесные повреждения.