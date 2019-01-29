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Глас народа | У Ахунского переезда мусоровоз и Chevrolet попали в ДТП

29.01.2019|13:02
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Во вторник, 29 января, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля. На этот раз в ДТП попал мусоровоз.

Авария случилась вблизи Ахунского железнодорожного переезда около полудня. Фото с места выложил подписчик группы «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте» Артем Ионов. «Шевроле и мусоровоз. Актуально на 12:00», - пояснил он.

Легковое авто получило значительные механические повреждения. Данных о пострадавших пока нет.

«Смотреть там всегда надо в оба и за себя и за других», «Не люблю этот переезд, стараюсь его избегать», - прокомментировали событие другие пользователи.

В последнее время ДТП с участием спецтехники стали не редкостью. Накануне на улице Лермонтова, напротив медицинского училища, столкнулись «Лада» и трактор с ковшом.

Днем ранее в 3-м проезде Бурмистрова в ДТП попала машина скорой помощи, столкнувшаяся с Hyundai Solaris. В результате аварии 21-летняя пассажирка скорой получила телесные повреждения.

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Гость|29.01.2019 13:18|

Дело не в спецтехники,а в том,как организовано движение транспорта на данном участке. Пережиток совка,когда транспорта было мало. Со стороны поста поворот налево запрещён транспортуу переезда,и водители вынуждены разворачиваться чуть далее переезда. Если легковой шустро разворачивается,то грузовики с трудом. Там часто бьются автомобили.

Гость|29.01.2019 13:27|

Гость писал(a):

Пережиток совка,когда транспорта было мало. Со стороны поста поворот налево запрещён транспортуу переезда,и водители вынуждены разворачиваться чуть далее

При совке как раз был левый поворот разрешен тама

Имя: Гость
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