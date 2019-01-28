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Происшествия | В Пензе пассажирка скорой помощи пострадала в ДТП с Hyundai

28.01.2019|10:41
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В воскресенье, 27 января, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля.

По предварительным данным, в 17:15 в 3-м проезде Бурмистрова (напротив дома № 1 на улице Бурмистрова) столкнулись машины Fiat Ducato (скорая помощь), которой управлял 51-летний мужчина, и Hyundai Solaris с 33-летним водителем.

«В результате аварии пассажирка Fiat Ducato - девушка 1997 года рождения - получила телесные повреждения, после осмотра медиками она была отпущена», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сообщение о ДТП в 17:30 появилось в группе «Сова Пенза авто». «В скорую, выезжающую на огнях и сиренах с Бурмистрова, 1, влетела легковушка», «Сейчас мимо проезжал, у скорой полморды разворочено», «В скорой ребенка везли», - написали подписчики группы.

Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость|28.01.2019 10:58|

Сейчас зима,гололёд Бауска кидать на дорогу резко никому нельзя,хоть с мигалками,хоть без. Тормозной путь у всех увеличенныц,а из-за сугробов обзор перекрыт. Поэтому нужно быть аккуратнее всем,скорой в том числе.

Гость|28.01.2019 11:02|

Ахахах.... ржунимагу....

Пассажирка Fiat Ducato была отпущена...

А что она делала в этом Fiat Ducato??? Если её везли в больницу, видимо выздоровела сразу)

Гость|28.01.2019 11:08|

Гость писал(a):

А что она делала в этом Fiat Ducato???
Например фельдшер. А вы- дурачок?

Имя: Гость
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