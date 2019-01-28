28.01.2019 | 10:41

В воскресенье, 27 января, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля.

По предварительным данным, в 17:15 в 3-м проезде Бурмистрова (напротив дома № 1 на улице Бурмистрова) столкнулись машины Fiat Ducato (скорая помощь), которой управлял 51-летний мужчина, и Hyundai Solaris с 33-летним водителем.

«В результате аварии пассажирка Fiat Ducato - девушка 1997 года рождения - получила телесные повреждения, после осмотра медиками она была отпущена», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сообщение о ДТП в 17:30 появилось в группе «Сова Пенза авто». «В скорую, выезжающую на огнях и сиренах с Бурмистрова, 1, влетела легковушка», «Сейчас мимо проезжал, у скорой полморды разворочено», «В скорой ребенка везли», - написали подписчики группы.