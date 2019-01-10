10.01.2019 | 11:26

С крыши дома № 7а на улице Рабочей в городе Белинском Пензенской области свисают огромные сосульки, угрожая жизни проходящих под ними людей.

Фото ледяных сталактитов, сделанные 8 января, прислал в редакцию ИА «Пензаинформ» Сергей Кузнецов. «Полный произвол. Каждый сам за себя. Пока гром не грянет...» - написал он.

«Сам я сейчас работаю в Московской области, фотографии мне прислала жена. Наш дом - ТСЖ, сосульки нарастают каждую зиму, в прошлом году я сам их сбивал. Когда получил фото, дозвонился до председателя. Он оправдывается тем, что нет денег на то, чтобы нанять людей для очистки крыши», - рассказал наш корреспондент.

По его словам, вдоль стены дома проложена дорожка, по которой идут люди. Жители выходят из подъездов, и в любой момент льдина может кого-нибудь убить.

«Вот такая у нас зимняя сказка», - завершил Сергей Кузнецов.

В Пензе сосульки и наледи на крышах многоэтажек активно ликвидируют. По распоряжению мэра Виктора Кувайцева этой работой занимаются не только управляющие компании, но и ТСЖ.