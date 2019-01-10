Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|10 янв 2019|12:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.21  |  $  66.86

Глас народа | Жители Белинского жалуются на сосульки в человеческий рост

10.01.2019|11:26
Печать

С крыши дома № 7а на улице Рабочей в городе Белинском Пензенской области свисают огромные сосульки, угрожая жизни проходящих под ними людей.

Фото ледяных сталактитов, сделанные 8 января, прислал в редакцию ИА «Пензаинформ» Сергей Кузнецов. «Полный произвол. Каждый сам за себя. Пока гром не грянет...» - написал он.

«Сам я сейчас работаю в Московской области, фотографии мне прислала жена. Наш дом - ТСЖ, сосульки нарастают каждую зиму, в прошлом году я сам их сбивал. Когда получил фото, дозвонился до председателя. Он оправдывается тем, что нет денег на то, чтобы нанять людей для очистки крыши», - рассказал наш корреспондент.

По его словам, вдоль стены дома проложена дорожка, по которой идут люди. Жители выходят из подъездов, и в любой момент льдина может кого-нибудь убить.

«Вот такая у нас зимняя сказка», - завершил Сергей Кузнецов.

В Пензе сосульки и наледи на крышах многоэтажек активно ликвидируют. По распоряжению мэра Виктора Кувайцева этой работой занимаются не только управляющие компании, но и ТСЖ.

0
0
0
0
 
Гость|10.01.2019 11:52|

пусть председатель тсж сам берет лопату в руки и сбивает сосульки, то что нет денег это не отговорка

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 