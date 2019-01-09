09.01.2019 | 09:32

Жители дома № 18 на улице Леонова в Пензе утопают в снегу: по их словам, управляющая компания всего один раз почистила дорогу перед подъездами.

Жалобу на работу коммунальщиков горожане разместили в социальной сети «ВКонтакте», приложив фотографии, говорящие сами за себя.

«Дом 2013 г. постройки. Находится в руках ТСН «Полет»... Казалось бы, 1 500 ежемесячно с квартиры за содержание и обслуживание дома, а снег убрали (со дня выпадения осадков) только один раз. Все праздники утопаем в снегу.

Колеи образовались, машины по утрам со стоянки выехать не могут, с колясками и прочим вообще не пройти. Хотя ближайшие два дома с легкостью справились с непогодой» - такой пост появился в группе «Пенза live» в среду, 9 января.

По словам автора, до ТСН «Полет» домом управляла компания, которая часто нанимала мини-погрузчик и чистила тротуары на ура.

«Хотим огласки. В соответствующие органы обратились», - резюмировал пензенец.

Недовольны работой своей управляющей компании и жители дома № 10 на улице Мира. Они опасаются за собственную жизнь: с крыши, прямо над дорожкой, проходящей вдоль подъездов, свисают сосульки в человеческий рост.