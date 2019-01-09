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Глас народа | Пензенцы жалуются на непроходимую дорогу на улице Леонова

09.01.2019|09:32
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Жители дома № 18 на улице Леонова в Пензе утопают в снегу: по их словам, управляющая компания всего один раз почистила дорогу перед подъездами.

Жалобу на работу коммунальщиков горожане разместили в социальной сети «ВКонтакте», приложив фотографии, говорящие сами за себя.

«Дом 2013 г. постройки. Находится в руках ТСН «Полет»... Казалось бы, 1 500 ежемесячно с квартиры за содержание и обслуживание дома, а снег убрали (со дня выпадения осадков) только один раз. Все праздники утопаем в снегу.

Колеи образовались, машины по утрам со стоянки выехать не могут, с колясками и прочим вообще не пройти. Хотя ближайшие два дома с легкостью справились с непогодой» - такой пост появился в группе «Пенза live» в среду, 9 января.

По словам автора, до ТСН «Полет» домом управляла компания, которая часто нанимала мини-погрузчик и чистила тротуары на ура.

«Хотим огласки. В соответствующие органы обратились», - резюмировал пензенец.

Недовольны работой своей управляющей компании и жители дома № 10 на улице Мира. Они опасаются за собственную жизнь: с крыши, прямо над дорожкой, проходящей вдоль подъездов, свисают сосульки в человеческий рост.

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Гость|09.01.2019 09:51|

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