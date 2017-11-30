30.11.2017 | 16:03

В четверг, 30 ноября, Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК РФ по Пензенской области о продлении срока домашнего ареста в отношении вице-мэра Ирины Ширшиной.

«С учетом представленных материалов, позиции прокурора суд продлил срок домашнего ареста Ширшиной И. В. на два месяца, а всего до 6 месяцев, до 2 февраля 2018 года», - сообщили в пресс-службе суда.

Чиновнице вменяется в вину злоупотребление должностными полномочиями при выделении земельных участков.

5 августа суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца. Вице-мэр подала апелляцию, однако в удовлетворении жалобы было отказано.

Первоначально обязанности Ирины Ширшиной в мэрии исполнял заместитель главы администрации Юрий Ильин, затем они были возложены на Магомеда Агамагомедова.