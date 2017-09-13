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Политика | Главы администраций Городищенского и Башмаковского районов освободят посты

13.09.2017|12:24
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Губернатор Иван Белозерцев‏ объявил о том, что в ближайшее время сменятся главы администраций двух районов Пензенской области.

«До 1 октября главы администраций Городищенского и Башмаковского районов освободят свои посты», - написал глава региона в своем микроблоге в среду, 13 сентября.

Напомним: в мае появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации Городищенского района. Им инкриминируется злоупотребление полномочиями при реализации муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По версии следствия, в 2013-2014 годах администрация района заключала контракты с коммерческими строительными организациями на приобретение квартир в строящихся зданиях в Сурске для переселения людей из аварийных домов. Жилье покупалось за счет бюджетных средств по завышенной стоимости квадратного метра.

Кроме того, администрация Сурска подписала акты приема-передачи квартир, несмотря на строительные дефекты и отступления от нормативно-технической документации. В итоге людям пришлось жить в помещениях, не отвечающих требованиям, а бюджету Сурска был нанесен ущерб в размере более пяти миллионов рублей.

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Гость|13.09.2017 13:01|

а Башмаковский в чем провинился?

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