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Политика | Олег Мельниченко избран сенатором от Пензенской области

26.09.2017|11:09
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Олег Мельниченко будет представлять Законодательное собрание Пензенской области в Совете Федерации. Такое решение приняли депутаты на организационной сессии, состоявшейся во вторник, 26 сентября.

«У меня нет сомнений в том, что Олег Владимирович как патриот нашего региона будет оказывать помощь, прежде всего финансовую: субсидии, субвенции, участие в федеральных программах. Предлагаю поддержать его кандидатуру в интересах жителей нашей области», - выступил перед депутатами губернатор Иван Белозерцев.

За наделение Олега Мельниченко соответствующими полномочиями народные избранники проголосовали единогласно.

«Я благодарю вас за высокое доверие и постараюсь его оправдать. Буду руководствоваться исключительно интересами региона и делать все, чтобы социально-экономическое развитие его было успешным», - пообещал Олег Мельниченко.

20 сентября за выдвижение Мельниченко проголосовали 211 участников конференции Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия».

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Гость|26.09.2017 11:38|

А это кто?

Гость|26.09.2017 11:44|

Гость писал(a):

А это кто?
Олег Мельниченко, вот кто. А ты то кто,холоп.

Гость|26.09.2017 11:50|

Гость писал(a):

А это кто?
Кандидат исторических наук, доцент,16 лет как чиновник.

Имя: Гость
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