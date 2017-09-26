26.09.2017 | 11:09

Олег Мельниченко будет представлять Законодательное собрание Пензенской области в Совете Федерации. Такое решение приняли депутаты на организационной сессии, состоявшейся во вторник, 26 сентября.

«У меня нет сомнений в том, что Олег Владимирович как патриот нашего региона будет оказывать помощь, прежде всего финансовую: субсидии, субвенции, участие в федеральных программах. Предлагаю поддержать его кандидатуру в интересах жителей нашей области», - выступил перед депутатами губернатор Иван Белозерцев.

За наделение Олега Мельниченко соответствующими полномочиями народные избранники проголосовали единогласно.

«Я благодарю вас за высокое доверие и постараюсь его оправдать. Буду руководствоваться исключительно интересами региона и делать все, чтобы социально-экономическое развитие его было успешным», - пообещал Олег Мельниченко.

20 сентября за выдвижение Мельниченко проголосовали 211 участников конференции Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия».