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Политика | Кандидатуру О. Мельниченко предложат Заксобру для выдвижения в Совфед

20.09.2017|10:44
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В среду, 20 сентября, на конференции Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», состоявшейся в областной библиотеке имени Лермонтова, была выдвинута кандидатура на должность члена Совета Федерации - представителя от Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.

Губернатор Иван Белозерцев рекомендовал заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олега Мельниченко, избранного депутатом Заксобра шестого созыва.

За Мельниченко проголосовали 211 членов партии - делегатов областной партконференции. Теперь его кандидатуру должна быть одобрена генеральным советом партии «Единая Россия» и утверждена депутатами регионального парламента.

Напомним: на выборах Олег Мельниченко был третьим в общеобластном списке кандидатов от ЕР после губернатора Ивана Белозерцева и председателя областного Заксобра Валерия Лидина. Всего из 36 депутатов нового созыва 32 представляют «Единую Россию».

Источник — фото с сайта pfo.gov.ru
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Гость|20.09.2017 11:03|

Будущий губер?!

Гость|20.09.2017 11:07|

Гость писал(a):

Будущий губер?!
нахрена это ему нужно, в Совфеде проблем нет

Гость|20.09.2017 11:27|

А Дмитриенко,бывшего сенатора нашего куда?Назад на НИИФИ?

Гость|20.09.2017 11:49|

Гость писал(a):

А Дмитриенко,бывшего сенатора нашего куда?Назад на НИИФИ?
Дмитриенко -член совфеда от областного правительства

каждый регион РФ отправляет в СФ два сенатора - от законодательной власти и от исполнительной

Гость|20.09.2017 11:51|

неожиданно-то как...

Имя: Гость
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