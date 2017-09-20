20.09.2017 | 10:44

В среду, 20 сентября, на конференции Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», состоявшейся в областной библиотеке имени Лермонтова, была выдвинута кандидатура на должность члена Совета Федерации - представителя от Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.

Губернатор Иван Белозерцев рекомендовал заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олега Мельниченко, избранного депутатом Заксобра шестого созыва.

За Мельниченко проголосовали 211 членов партии - делегатов областной партконференции. Теперь его кандидатуру должна быть одобрена генеральным советом партии «Единая Россия» и утверждена депутатами регионального парламента.

Напомним: на выборах Олег Мельниченко был третьим в общеобластном списке кандидатов от ЕР после губернатора Ивана Белозерцева и председателя областного Заксобра Валерия Лидина. Всего из 36 депутатов нового созыва 32 представляют «Единую Россию».