11.09.2017 | 07:28

В понедельник, 11 сентября, в Пензенской области подвели предварительные итоги выборов в Законодательное собрание VI созыва, состоявшихся накануне.

Как сообщили в региональном избиркоме, по состоянию на 7:00 отчитались все 1 102 комиссии. Партия «Единая Россия» набирает 69,99% голосов, КПРФ - 13,14%, ЛДПР - 7,01%, «Справедливая Россия» - 5,46%.

Остальные 4,42% разделили между собой шесть партий, не представленных в региональном парламенте: «Партия пенсионеров России» (1,34%), «Зеленые» (0,69%), «За справедливость» (0,6%), «Родина» (0,43%), «Партия социальной защиты» (0,4%) и «Патриоты России» (0,36%).

Во всех 18 одномандатных округах лидируют представители партии «Единая Россия»: № 1 - Вадим Супиков, № 2 - Ольга Чистякова, № 3 - Сергей Егоров, № 4 - Александр Гуляков, № 5 - Олег Кочетков, № 6 - Федор Тощев, № 7 - Николай Лукьянов, № 8 - Олег Букин, № 9 - Николай Котов, № 10 - Борис Кулагин, № 11 - Людмила Глухова, № 12 - Вадим Боринштейн, № 13 - Владимир Вдонин, № 13 - Дмитрий Петров, № 15 - Игорь Борисов, № 16 - Юрий Старкин, № 17 - Ильдар Акчурин, № 18 - Владимир Кириллов.