10.09.2017 | 10:57

По состоянию на 10:00 в Пензенской области явка на избирательные участки составила 7,57%. Проголосовал 81 951 избиратель, сообщили в избиркоме.

Напомним: в воскресенье, 10 сентября, в губернии проходят выборы в региональное Законодательное собрание шестого созыва, районные собрания представителей, местные комитеты самоуправления, а также дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу.

Всего в области действует 1 102 избирательных участка. Возможность отдать свой голос у пензенцев есть до 20:00. На данный момент в регионе насчитывается 1 088 859 избирателей.

Своих депутатов в Законодательное собрание выдвинули 10 региональных отделений политических партий. Кроме того, зарегистрирован 71 кандидат-одномандатник.