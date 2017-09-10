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Политика | В Пензенской области проголосовал уже 81 951 избиратель

10.09.2017|10:57
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По состоянию на 10:00 в Пензенской области явка на избирательные участки составила 7,57%. Проголосовал 81 951 избиратель, сообщили в избиркоме.

Напомним: в воскресенье, 10 сентября, в губернии проходят выборы в региональное Законодательное собрание шестого созыва, районные собрания представителей, местные комитеты самоуправления, а также дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу.

Всего в области действует 1 102 избирательных участка. Возможность отдать свой голос у пензенцев есть до 20:00. На данный момент в регионе насчитывается 1 088 859 избирателей.

Своих депутатов в Законодательное собрание выдвинули 10 региональных отделений политических партий. Кроме того, зарегистрирован 71 кандидат-одномандатник.

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Гость|10.09.2017 11:27|

«Трансвестизм» (травестизм) (от итал. travestire — переодевать) — переодевание в одежду, которую общественные нормы и условности предписывают противоположному полу.

Сколько их с плакатов по всему городу на нас смотрят бывших партийцев.

Гость|10.09.2017 12:30|

ЭТО ПОРАЖЕНИЕ !

Имя: Гость
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