По состоянию на 10:00 в Пензенской области явка на избирательные участки составила 7,57%. Проголосовал 81 951 избиратель, сообщили в избиркоме.
Напомним: в воскресенье, 10 сентября, в губернии проходят выборы в региональное Законодательное собрание шестого созыва, районные собрания представителей, местные комитеты самоуправления, а также дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу.
Всего в области действует 1 102 избирательных участка. Возможность отдать свой голос у пензенцев есть до 20:00. На данный момент в регионе насчитывается 1 088 859 избирателей.
Своих депутатов в Законодательное собрание выдвинули 10 региональных отделений политических партий. Кроме того, зарегистрирован 71 кандидат-одномандатник.
«Трансвестизм» (травестизм) (от итал. travestire — переодевать) — переодевание в одежду, которую общественные нормы и условности предписывают противоположному полу.
Сколько их с плакатов по всему городу на нас смотрят бывших партийцев.