10.09.2017 | 12:50

Глава Пензы Валерий Савельев вместе с супругой проголосовал на выборах депутатов в Законодательное собрание, посетив избирательный участок, который расположен в школе № 30.

«Сегодня очень важный и ответственный день для всех нас. Мы определяем, каким будет будущее нашей области», – заявил Валерий Савельев.

В пресс-службе городской думы напомнили, что 10 сентября также проходят дополнительные выборы депутатов в думу по трем округам: 3-му в Арбекове, 21-му в Ленинском районе и 28-му на Западной Поляне.

«После сегодняшних выборов, я верю, новый состав Законодательного собрания и новые представители городской думы, которые изберутся, будут хорошей командой, которая будет работать на благо жителей нашей области и города», - отметил Валерий Савельев.

Напомним: 10 сентября в губернии проходят выборы в региональное Законодательное собрание шестого созыва, районные собрания представителей, местные комитеты самоуправления, а также дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу.

Всего в области действует 1 102 избирательных участка. Возможность отдать свой голос у пензенцев есть до 20:00. На данный момент в регионе насчитывается 1 088 859 избирателей.