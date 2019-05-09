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Из жизни | На улице Мира спиленные ветки и стволы деревьев скинули в овраг

09.05.2019|14:21
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В начале апреля на аллее на улице Мира высадился коммунальный десант. Сначала опилили деревья, потом убрали грязь и листья. Еще тогда журналисты «Службы 11» обратили внимание, что ветки и даже целые стволы просто скинули в овраг. Думали, что вывезут, но нет - все осталось на своих местах. Причем даже не удосужились скрыть такую работу, передвинув деревья вниз.

Прохожие уже месяц созерцают интересный пейзаж.

«Ужасно. То, что они срезали, - это правильно, потому что деревья могли бы упасть, причем на людей, но убрать-то надо. Мы здесь с 1971 года, этот овраг уже столько лет в безобразном состоянии», - рассказала жительница Пензы Лариса Васильевна.

Пару лет назад расчистили площадку, хотели создать благоустроенный уголок, но задумку так и не воплотили в жизнь.

«Это место они хотят обустроить под микросквер. Уж сколько лет они так «обустраивают», смотреть страшно. Там бомжи в основном, а если они что-то сделают? Нужно, чтобы там наряд милиции дежурил, иначе это будет место нехорошее очень», - добавила горожанка.

С дороги видны скинутые коммунальщиками опиленные ветки и стволы. А если глянуть вниз, то там будут и кучи собранной листвы, и покрышки, и бутылки, и прочий хлам. Весь овраг усеян мусором.

До апрельского десанта специалистов ЖКХ никто не догадывался, что можно вот так оставить все на общее обозрение, пытались хоть как-то спрятать лишнее в низине.

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