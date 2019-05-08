08.05.2019 | 14:08

Теплые дни настали, дети все чаще играют на площадке перед домом № 8 на улице Бекешской. Только вот копаться им приходится в остатках грязного песка. Его коммунальщики не завозили давно, хотя должны делать это ежегодно, говорит местная активистка. Она поднимала вопрос.

«Три года никто не привозит песок, три года наверно прошло, привозили немножко, и в том году я звонила, так и не добилась, кормили «завтраками», никто не привез. В этом году обещали до 1 мая, сегодня я позвонила - опять после 9 мая. Мне кажется, так и будут звонить, но никто ничего не привезет», - пожаловалась местная жительница Валентина Ивановна.

В итоге опять надежда только на соседей.

«Из того подъезда мужчина с карьера привез, у него двое детей тоже играют», - добавила женщина.

Да и саму площадку подновить нужно - покрасить, подлатать. Она популярна, причем в зависимости от времени суток на ней располагаются разные компании.

«У нас очень много: 12-й дом, 10-й, 8-й дом - все на этой песочнице, вечером здесь детей очень много. Иногда и 6-й дом приходит, у них тоже нет площадки. Площадка одна, молодежи много, приходят вечером и пива попить. Правда, дворник все убирает, но бывает, что урны полные и ругаемся», - отметила Валентина Ивановна.

Немногочисленные активисты сами пытаются сделать двор лучше, только такую помощь управляющая компания не ценит. Могли бы коммунальщики хотя бы материалы дать для благоустройства.

«Все убирали. Ураган был - опять намело. У нас здесь была такая чистота, мы вышли, все убрали, подмели, деревья покрасили, цветочки посадили», - рассказала местная жительница.

Теперь очередь за коммунальщиками. От них ждут всего лишь машину песка для детей.