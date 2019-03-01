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Из жизни | На улице Шмидта в квартире пензячки на пол рухнули куски штукатурки

01.03.2019|14:40
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Куски штукатурки в доме № 21 на улице Шмидта рухнули, к счастью, ночью и после отъезда внучки, рассказывает Зоя Федоровна. Девочка в гостях часто рисовала за столом, и страшно подумать, какие травмы она бы получила.

«Ночью во втором часу слышим: вроде сначала посыпалась немножко, камушек упал, а минут через 10 все как ахнет! Мы аж с перепуга вскочили, ночевали здесь, потому что там нельзя - течет все», - рассказала жительница дома.

Съемочная группа «Службы 11» уже была там недели две назад. Тогда старшая по дому провела экскурсию по верхнему этажу, посмотрели журналисты, что творится на чердаке. Чтобы помочь людям, нужно было скинуть снег и лед.

«Сначала сказали, что заказали уже автокран, приедут и почистят. Потом сказали: поставили вас на очередь, когда очередь к вам подойдет - сказать не можем, и денег у нас нет, чистить мы не можем»», - отметила жительница г. Пензы Надежда Николаевна.

На чердаке уже тогда крошились промокшие кирпичи, теперь же рухнула штукатурка. На очереди - пласты в других комнатах. На кухне видна щель.

«Вчера вообще там, как будто кран открыли, шла струйка. Мишка полез на чердак, что-то там поставил, вроде перестало капать. Но там тоже отвалится, держаться не будет уже», - подчеркнула женщина.

И в спальне появляются трещины и капель. Потому-то и перебрались супруги оттуда в другую комнату. Время возвращаться.

«Сегодня ночью будем, наверное, здесь ночевать, потому что, может, там все рухнет. Может, не будет капать, но у меня все, что было в квартире, - все кастрюли, все тазы - поставила. Все отваливается, здесь тоже стена (оно же по стене течет) держится за счет коврика», - добавила пензячка.

Что делать дальше, пенсионерка не знает. По ее словам, замену кровли специалисты оценили в 1 миллион 200 тысяч рублей. Учитывая, что там мало квартир, а большинство жителей - пенсионеры, собрать нужную сумму будет нереально.

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Гость|01.03.2019 19:20|

Какой ужас!Как такое возможно?Платим такую большую сумму за услуги ЖКХ!Дома аварийные,а новостройки в Заре еще хуже!

Гость|01.03.2019 19:29|

Эй, кукаркку ты откуда знаешь что в заре хуже??? Это вот для таких куриц и взаре и в шемешейке всегда будет ку ку.. Иди построй себе хотя бы курятник.. Курица без перьев... Люди в заре довольны но не все.. Некоторым как тебе не везет...И не только в заре или в городе..А вообще по жизни.. кукарекай дальше.. хи..Ха.хи

Гость|01.03.2019 19:33|

К стати в Заре платят Очень мало

Гость|01.03.2019 19:36|

Да у неё даже окна деревянные её годов

Имя: Гость
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