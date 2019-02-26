26.02.2019 | 13:38

Дом на Воронова, 8, оснащен лифтами, в ближайшее время планируется их капитальный ремонт. Местный житель Николай Федорович предлагает внести конструктивные изменения. Дело в том, что кабины ездят со второго до последнего этажа.

По двум пролетам люди поднимаются или спускаются. А ведь пожилым сложно.

Почему не установили механизм изначально, когда возводилось здание жилищно-строительного кооператива «Олимпиада»?

«Тогда не было лифтов десятиэтажных, были девятиэтажные, а нам одного лифта не хватало туда. Нам не до этого было: плевать, скорее бы крышу над головой. Мы ждали 10 лет, строили дом этот и тянули, заехали и больше разговор не шел. Сейчас я бы не поднимал этот вопрос, но стало тяжело ходить, и не только мне», - рассказал житель дома Николай Федорович.

Дом сдан в эксплуатацию в 1987-м. Первые годы люди даже не задумывались, нужны ли конструктивные изменения. Николай Федорович сам был председателем ЖСК и тоже не размышлял на эту тему.

«Сейчас мне ставят в укор: а почему ты тогда-то не ставил лифты? Но тогда и денег не было, 90-е годы, заваруха была, не до лифтов, да и бегал я нормально, не задумывался», - добавил мужчина.

Вероятно, возможность продлить шахту есть. Но кто станет пересматривать существующий проект? Фонд капремонта однозначно не будет, как предупредила руководитель организации.

«При капитальном ремонте мы ремонтируем ту конструкцию, которая имеется на данном доме. Реконструкцию не выполняем», - уточнила директор регионального фонда капитального ремонта Наталья Моисеева.

Лифты - общедомовое имущество. Решать вопрос о перестройке необходимо на собрании членов ЖСК. Ведь реконструкция потребует денег, для начала, на эксперта, который даст заключение: можно ли продлить шахты во всех десяти подъездах на один этаж вниз.