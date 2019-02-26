26.02.2019 | 13:54

Без улыбки ходят в «Улыбку» - дошкольное учреждение на улице Аксакова. Человек написал жалобу.

«И как мы детей должны водить? Почему такое отношение к нам? Вообще подойти нельзя к детскому саду! Сама ползешь еле-еле по тропе, еще ребенка надо не утопить в снегу. Почему не чистят?» - возмутилась горожанка.

Случай на первый взгляд неординарный: малышей носят в дошкольное учреждение, пробираясь через сугробы. Но журналисты «Службы 11» их не обнаружили. Есть тропа вдоль забора, мимо жилых бараков. Узкая, это верно. Возможно, в ней все дело.

«Это чистят сами жильцы, мы - только территорию свою, что к нам относится», - рассказала сотрудница детского сада Татьяна Владимировна.

Для подробных разъяснений пригласили завхоза.

«Вон, смотрите, дорога чищеная, идите там и сюда заходите. Вы чего здесь идете, если тут неудобно ходить-то?» - привела аргумент заведующая хозяйственной частью Полина Семеновна.

Перед воротами детского сада подъездной путь от снега освобожден. Есть тротуар на улице Бурмистрова - тоже не завален, пешеходы могут идти хоть целой группой, места достаточно.

«Мы вот эту дорогу чистим вниз и от калитки немножко чистим, и все. А вот эту только летом убираем: сгребаем листья, траву косим. А так в жизни никогда не чистили, сколько лет садик существует», - добавила женщина.

И все же кто-то предпочитает трудный путь между забором и бараками. Но это их выбор, говорят сотрудники дошкольного учреждения и предлагают приходить в «Улыбку» по хорошим дорогам.