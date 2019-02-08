08.02.2019 | 13:18

Любоваться красотами центра города жителям квартиры, расположенной на пятом этаже дома № 67 на улице Кирова, было некогда: они спасались от потопа. С наступлением тепла талый снег сквозь прохудившуюся кровлю здания просочился к людям.

«Я живу в этом доме с детства, и куда только ни обращались. Крыша каждый год протекает», - рассказала жительница дома Елена Борисовна.

На потолке образовалось мокрое пятно внушительных размеров. Пол заставлен тазами. Владелице квадратных метров пришлось целые сутки ждать помощи от коммунальщиков. Мастер появился только на следующий день, после очередного звонка в управляющую компанию.

«Он посмотрел, сказал: «Пойду с улицы сфотографирую»», - добавила женщина.

А через некоторое время женщина услышала шум сверху. На место коммунального ЧП наконец-то прибыли альпинисты. Один из них дежурил внизу, второй сбрасывал снег с крыши лопатой. С поставленной задачей мужчины справились быстро и уже через час отправились на другой объект.

«Работы по чистке кровли проведены. Жители могут не волноваться: течь, которая была, устранили», - отметил альпинист Дмитрий.

Приводить в порядок квартиру, скорее всего, придется самой Елене Борисовне. Женщина - инвалид, самостоятельно побелить потолок у нее вряд ли получится. Поэтому нужно кого-то просить или нанимать, а значит, в очередной раз нести расходы. А виновата организация, которая несколько лет назад выполнила капитальный ремонт кровли дома в самом центре Пензы.