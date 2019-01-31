31.01.2019 | 15:13

На улице Бекешской даже пешему нелегко идти в гору, что не останавливает некоторых от попыток покорить скользкую и крутую вершину на четырех колесах. Иные считают, что тут лучше спускаться. Мало кто смотрит на запрещающие сквозной проезд знаки.

Некоторые вовсе не учитывают узость дороги, на которой автомобили соседствуют с пешеходами. Тротуара нет. В итоге люди вынуждены буквально выскакивать из-под колес разогнавшихся лихачей. На это жаловались жители даже летом, когда есть куда отойти. Но постоянная опасность не давала им покоя.

«Зимой у нас начинают сносить заборы, гаражи и стоящие вокруг машины. Летом ни днем ни ночью покоя нет», - отметила женщина.

Вслед за легковушками попытался взобраться на пензенский «Эверест» грузовичок. Однако маршрут - не для тяжелых машин с задним приводом. Пробуксовка, спуск вниз в надежде набрать скорость на относительно ровном участке - и неудача. Оказалось, грузотакси везло холодильник к определенному дому.

Местным жителям в итоге самим пришлось на руках нести в гору тяжелый предмет домашнего обихода.

Во время съемки сюжета, к счастью, ничего не случилось, но камеры видеонаблюдения на Бекешской видели всякое.