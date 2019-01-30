30.01.2019 | 15:23

Явное нарушение жилищных и санитарных норм, но претензии предъявлять не к кому, с досадой говорит Роза Михайловна с верхнего этажа дома № 119 на улице Окружной.

«Течет. Вчера пришла, вылила отсюда полведра, отсюда полтаза, отсюда полтаза вылила. Все это перестирала. Тряпки, чтобы не воняли, снова постелила, оставила, к вечеру стало меньше капать. И в коридоре тоже: раньше не текло, а в этом году и здесь пошло. Думаю, сейчас дойдет до лампочки, лампочку нельзя будет включать», - пожаловалась Роза Михайловна.

Течет сразу в трех квартирах на верхнем этаже, причем не первый год. Особенно остро проблема встает в солнечные дни, когда сугробы и лед наверху активно тают.

«Сосульки там висят огромные. Вечером начинает сверху корочка подмерзать и уже воду не пропускает. Она спускается вниз, находит лазейки какие-то и протекает сюда, ночью течет», - рассказала женщина.

С проблемой не смогла справиться целая вереница коммунальных организаций, сменяющих друг друга.

«И уже 16 лет течет! Когда мы относились к домоуправлению на Воронова, с нас собирали деньги, я 1 500 отдавала на рубероид», - добавила Роза Михайловна.

Закон - на стороне собственницы квартиры. Нужно направить претензию в управляющую компанию. Если нет реакции, то еще и в жилищную инспекцию, которая выдаст предписание о необходимости ремонта кровли. В случае его невыполнения директора и организацию ждет штраф.

Но на Окружной, 119, ситуация намного сложнее: последняя управляйка исчезла.

«Теперь они обанкротились и мы ни к кому не относимся. Мы вот уже с марта (или с февраля вообще) ни к какому домоуправлению не относимся. Собрали собрание снова, документы все, подписи о том, чтобы снова на Воронова перейти», - отметила пенсионерка.

Возьмут ли в управление дом коммунальщики, неизвестно. Ведь сразу же потребуется ремонт кровли, а деньги управляйка только еще начнет собирать.