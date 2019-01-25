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Из жизни | На ул. Ударной, 41, сбитая сосулька снесла кондиционер с фасада дома

25.01.2019|14:34
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Почти в 30 тысяч рублей обошелся сыну Марии Ивановны кондиционер, установленный на фасаде дома № 41 на улице Ударной. Летом, когда большую часть дня светит солнце в окошко, пенсионерка нарадоваться не могла, зимой же пришлось плакать.

«Грохот, полетело, стучали по крыше - и упало: бух! Таня сразу подошла, говорит: «Ой, Мария Ивановна, слетел кондиционер», - рассказала пенсионерка.

«Отвалилась большая глыбина, она сначала попала на подоконник и отскочила на кондиционер. Я сразу подбежала и смотрю - кондиционер у нас уже набекрень! Там человек стоит, который смотрел, как другие сбивают сосульки. Наверное, для того, чтобы хорошо сбили, но якобы не видел он, получается», - отметила Татьяна.

Судя по чистому участку над кондиционером и заледеневшим над соседними, специалисты с ломами активно долбили и скидывали сосульки только там, где висит охлаждающее оборудование.

«Позвонили в управляющую компанию, там они сначала «мы найдем вас, перезвоним», не перезвонили. Утром уже начали придумывать, что нужно было ограждение делать. Даже это ограждение не помогло бы, сосулька была очень опасная - больше 100 килограммов точно», - добавила Татьяна.

«Я не знаю, что делать. Посоветуйте, куда мне обращаться? Ну какой суд, как я хожу... я инвалид первой группы после инсульта», - пожаловалась женщина.

Журналисты «Службы 11» дали телефон юристов-правозащитников, чтобы пенсионерка с их помощью смогла рассчитывать на возмещение ущерба. После работы коммунальщиков осталась многоярусная наледь на балконах - с верхнего до первого этажа. Ее не тронули.

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