25.01.2019 | 14:56

Удаление наледи с крыши происходит избирательно, и это непонятно жителю дома № 19а на улице Карпинского. Он наблюдал за работой специалистов и пытался им указать на особо опасные места, которые они обошли стороной.

«Сбивали сосульки с крыши. Я подхожу, говорю: «У меня на балконе висит сосулька и снизу этажом тоже. Если она будет падать, то в проход как раз». Вот, оградили ленточкой какой-то бесхозной», - рассказал местный житель Роман.

Кроме этого, наклеили объявления: козырьки и стекла балконов не являются общим имуществом, соответственно, следить за ним обязаны собственники конкретных квартир.

«Просто я даже не знаю, как и чем вообще я достану над балконом. У меня с одной стороны стекла идут, если с окошка, то нужна какая-то палка длинная. Они даже ничего не дают. Сосулька уже большая, килограммов 50 весит, если будет падать, то человека травмирует либо убьет», - отметил мужчина.

В 2017-м и в 2018 году в квартире Романа и его супруги на верхнем этаже было сыро.

«Нам ничего не сделали, так все и течет. Еще хуже стало - начало течь во всех комнатах. С ребенком плохо: весь диван мокрый, ребенок не знаю как спит. Спать невозможно, еще боишься, что замкнет розетку, - по люстре капает все», - пожаловалась Татьяна.

После последнего визита в марте 2018-го картина изменилась - кровлю перекрыли.

«Летом не текла. Боюсь, что они ломом подолбили и все опять начнет течь у нас. Как-то хотелось бы проблему решить с ними», - добавил мужчина.

Вопрос, кто должен следить за обледеневшими балконами, волнует не только Романа. В округе все дома обрастают сосульками.