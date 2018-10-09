09.10.2018 | 13:27

Больше месяца в администрации Пензы изучали проблемы жителей Кривозерья.

На нечетной стороне улицы Кривозерье вдоль домов проложили ливневую канализацию по единственной тропе - других путей для пешеходов нет. Раньше люди по ней ходили, но, как появилась труба под решеткой, стали падать.

«Нога плохо сгибается в колене. Я задела ею, а устоять не смогла и упала. Вообще здесь не пройти, эта улица вся такая», - поделилась местная жительница.

Систему стали проводить в Кривозерье вследствие долгих судебных разбирательств. Частный сектор прежде затапливало. После долгих мытарств люди добились осушения местности.

Странный короб с острыми углами, продавленные решетки, резкий обрыв конструкции - для чего это все, поинтересовались жители.

В мэрии считают, что нарушений нет. В ответе на запрос пришел ответ от вице-мэра Магомеда Агамагомедова.

«Крепление лотка с чугунной решеткой выполнено бетоном шириной 40 сантиметров с двух сторон по уровню существующего грунтового покрытия, которое можно использовать в качестве пешеходной зоны. Устройство тротуара проектом не предусмотрено», - ответил Магомед Агамагомедов.