Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|8 окт 2018|20:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.99  |  $  66.97

Из жизни | В доме № 108а на улице Калинина в Пензе разорвало трубу

08.10.2018|13:01
Печать

Беда началась вместе с отопительным сезоном. 29 сентября в доме № 108а на улице Калинина услышали, как в трубах зажурчала вода. 1 октября батареи стали теплыми. Счастливые жильцы второго этажа собрались в коридоре, подняли глаза к потолку - и обомлели.

«Прямо вода бежит по стенам с той стороны. Хозяйка тут не живет в этой комнате. Мы ее пока вызвали, пока пришли к нам с аварийной службы, пока нам это все отключили - тут уже мы просто плавали в этой комнате», - пожаловалась жительница дома Татьяна.

Непонятно, где разорвалась труба. На третьем этаже никого нет уже лет шесть. Хозяин комнаты - муниципалитет. Войти и посмотреть, батарея потекла или нет, нельзя. Удостовериться можно по-другому: по чердаку проведена отопительная система, она тоже в зоне риска.

Но представители обслуживающей организации не удосужились подняться, покрутились в коридоре и ушли. Тепла в доме, естественно нет. В бывшем общежитии словно Снежная королева поселилась.

«Как мерзнем - спасаемся обогревателями. Греем целый день и ближе к ночи, и на ночь оставляем. Но все с насморком, и дети ходят в школу, в садик все с насморком и небольшим кашлем», - пожаловалась жительница дома Кристина.

Часто, когда в закрытых квартирах лопаются трубы, возникает необходимость ремонта. Что делать? Собственники-соседи, пострадавшие от потопа, пишут заявление в управляющую организацию, в данном случае это МУП Первомайского района. А компания обязана обратиться в суд с иском о предоставлении доступа.

0
0
0
0
 
Гость|08.10.2018 19:08|

penzainform.ru писал(a):

В бывшем общежитии словно Снежная королева поселилась.
Это диагноз.penzainform.ru писал(a):
«Как мерзнем - спасаемся обогревателями. Греем целый день и ближе к ночи, и на ночь оставляем. Но все с насморком, и дети ходят в школу, в садик все с насморком и небольшим кашлем», - пожаловалась жительница дома Кристина.
Остаётся только один вопрос. Каким образом они смогли замёрзнуть при +10 +16 на улице внутри помещения?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 