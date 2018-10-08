08.10.2018 | 13:01

Беда началась вместе с отопительным сезоном. 29 сентября в доме № 108а на улице Калинина услышали, как в трубах зажурчала вода. 1 октября батареи стали теплыми. Счастливые жильцы второго этажа собрались в коридоре, подняли глаза к потолку - и обомлели.

«Прямо вода бежит по стенам с той стороны. Хозяйка тут не живет в этой комнате. Мы ее пока вызвали, пока пришли к нам с аварийной службы, пока нам это все отключили - тут уже мы просто плавали в этой комнате», - пожаловалась жительница дома Татьяна.

Непонятно, где разорвалась труба. На третьем этаже никого нет уже лет шесть. Хозяин комнаты - муниципалитет. Войти и посмотреть, батарея потекла или нет, нельзя. Удостовериться можно по-другому: по чердаку проведена отопительная система, она тоже в зоне риска.

Но представители обслуживающей организации не удосужились подняться, покрутились в коридоре и ушли. Тепла в доме, естественно нет. В бывшем общежитии словно Снежная королева поселилась.

«Как мерзнем - спасаемся обогревателями. Греем целый день и ближе к ночи, и на ночь оставляем. Но все с насморком, и дети ходят в школу, в садик все с насморком и небольшим кашлем», - пожаловалась жительница дома Кристина.

Часто, когда в закрытых квартирах лопаются трубы, возникает необходимость ремонта. Что делать? Собственники-соседи, пострадавшие от потопа, пишут заявление в управляющую организацию, в данном случае это МУП Первомайского района. А компания обязана обратиться в суд с иском о предоставлении доступа.