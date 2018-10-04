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Из жизни | Заменой лифтов в доме № 25 на улице К. Цеткин займется больше мастеров

04.10.2018|13:04
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В региональном фонде капитального ремонта прокомментировали ситуацию с заменой лифтов в доме № 25 на улице Клары Цеткин.

В конце сентября жители многоэтажки встревожились. В середине августа в доме демонтировали подъемные кабины. Почти за два месяца специалисты, по мнению местных, сделали очень мало.

«Приехала бригада, обрезала все тросы, вынули все моторы, вынули все подшипники, что там есть, гаечки, и теперь лифты не работают. У нас больше половины пенсионеров живут наверху, им очень тяжело подниматься и спускаться», - рассказала жительница дома Элла Юрьевна.

Мастеров люди видели только в пятом и шестом подъездах. В первые четыре дня после отключения кабин они даже не заходили.

«По всем документам, по всем нормам: 45 дней - демонтаж и монтаж одного лифта», - сообщил мастер.

В ответ на официальный запрос из фонда капитального ремонта написали: действительно, бригада прибыла 13 августа, вывела лифты из эксплуатации.

После выхода сюжета «Службы 11» в эфир представители региональной организации выезжали, оценивали ход работ. Побудили подрядчика увеличить количество мастеров - это очень важно. И главное: если раньше жители нигде не могли добиться никакой информации, то теперь их держат в курсе постоянно.

Срок замены оборудования по программе капитального ремонта - 75 дней. Он истекает в конце октября.

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