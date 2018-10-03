03.10.2018 | 13:55

Во дворе домов № 176 и 178 на улице Суворова в очередной раз закипели страсти.

Сейчас они возникли из-за инициативы активистов дома № 176 проложить тропу через игровую площадку к контейнерной.

«А зачем дорожка? Есть асфальт! Зачем нужна дорожка - чтобы лишить детей футбола?» - задался вопросом местный житель Иван Иванович.

Народ прозвал свой двор «Багдадом» за вечный шум и суету, как на восточном рынке. Он занимает несколько сотен квадратных метров. На нем размещены баскетбольные щиты, футбольные ворота, волейбольная сетка, игровые аттракционы. Когда выходят дети, веселье брызжет через край.

По ночам развлекаются взрослые, доводя стремящихся к покою жильцов до стресса. Сделать так, чтобы хорошо было всем, не удается никому - людей много, мнений тоже.

Общее собрание по поводу дорожки люди проводили еще в 2014 году. Четыре года ждали, пока выделят деньги по депутатской программе.

«От середины, от 4-го подъезда, дорожка у нас идет напрямую, минуя баскетбольное поле, футбольное поле. То есть прямо, удобно для престарелых жильцов, инвалиды будут проходить» - заметила председатель совета жильцов дома № 176 на ул. Суворова Елена Клещева.

Длиной дорожка больше 100 метров, шириной - метр.

Елена уверена, что детским забавам тропа точно не повредит, но также понимает: угодить всем сразу не получится. Поэтому не пытается - есть решение общего собрания, значит, на него и надо опираться.