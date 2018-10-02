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Из жизни | Жителям улицы Бородина сложно добираться до перехода

02.10.2018|13:24
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Вера Николаевна всегда выбирает один путь на Бородина, альтернативы нет. Вернее, есть - для тех, у кого много лишнего времени и хватает сил пройти километр дополнительно в обход.

«Есть переход. Я так радовалась, когда делали ремонт дороги, и ожидала, что этот переход у нас наконец-то будет сделан. И вот что мы видим сейчас в наличии: ни с коляской, ни с ребенком нельзя перейти, у 64-й школы - единственная дорога. Слава богу, нам асфальтировали и другую дорогу, но отрезок между той дорогой и этим переходом остался проблемным», - рассказала женщина.

Участок от зебры до тротуара на четной стороне, за домом № 12, невелик, но его надо как-то преодолеть. Идти по дороге значит рисковать жизнью, а асфальтированную узкую полосу вдоль бордюра зимой занесет снегом. Да еще и автомобилисты занимают каждый квадратный метр.

«Кругом грязь! Сегодня утром стояла машина, водителю я сказала: «Вы зачем ее тут ставите?» Он говорит: «Вам, что, дороги мало? Переходите», - пожаловалась Вера Николаевна.

Остается тропа наискосок. Когда почва подсыхает, ее можно использовать. Но в дождь люди выходят на тротуар с килограммами грязи на обуви. Простое решение - положить полосу асфальта метра полтора шириной - устроило бы всех, считает активистка.

С этой просьбой группа инициативных пензенцев намерена обратиться к своему депутату.

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