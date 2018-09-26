26.09.2018 | 16:56

Конечная остановка маршрута № 27 на улице Аустрина недавно преобразилась. Тут появился крытый павильон, который люди давно просили поставить. Раньше приходилось стоять просто под деревьями, несмотря на снег, дождь или палящее солнце.

Однако общий вид имел недочеты: зимой тут была снежная каша, в межсезонье стояла вода. Но к этой жалобе не прислушались.

«Когда маршрутки выезжают на посадку, то как дадут по яме - брызги летят! Кто поаккуратнее, - конечно, не забрызгивает», - констатировала пензячка.

Женщина просила даже не заасфальтировать яму, а хотя бы просто засыпать ее строительными отходами.

«Сколько лет здесь живу, так она и есть - с 2003 года. Неоднократно обращались во все инстанции, но никто нам помочь не может. Друг на друга все валят, что большой дефицит», - отметила активистка.

Кроме всего, она обратила внимание на то, как щедро рабочие рассыпали щебенку при укладке тротуара. Местами строительным материалом покрыта площадь вдвое шире пешеходной зоны, а где-то остались целые кучки. Возможно, эти излишки стоило обратить во благо.