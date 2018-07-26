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Из жизни | В Заводском районе разбираемый расселенный дом не обнесли забором

26.07.2018|14:15
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В Заводском районе рабочие, разбирая старые здания, выполняют сложные и опасные трюки: без всякой страховки стоят у края кладки на четвертом этаже и аккуратно выбирают кирпичи. Это товар, который потом можно реализовать.

Если трудягам за этот риск платят, то невольным зрителям нет. Тротуар проходит вдоль развалин, которые никак не огорожены. Не соблюдается техника безопасности на объектах. Жители улиц Крупской, Фрунзе, Воровского пожаловались, что дом не обнесен даже сигнальной лентой.

«Обязательно надо! Мало того что здесь можно получить травмы, так еще и такие дома превращают в свалку», - отметил один из них.

«Конечно, должны! Сделали такой хаос - ни пройти, ни проехать», - посетовала прохожая.

Рабочие, услышав про сигнальную ленту, сделали вид, что ничего не понимают. Руководитель организации об этом осведомлен, но совсем не озабочен мерами безопасности.

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