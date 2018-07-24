24.07.2018 | 18:02

Неизвестные изрядно поиздевались над остановочным павильоном на Антонова. Конструкция напротив 56-го дома новая, ее установили после реконструкции дороги. Даже года не простояла она в целости.

«Вандалы какие-то. Это просто возмутительно. Вот еще один оторвали. Это вчера было», - отметил горожанин.

Мужчина не заметил всех разрушений: помимо выломанной целиком секции, есть битая соседняя, и крайняя наполовину оторвана.

«Ребятишки безобразничают, а больше кто? Если я бы видела, я бы им башку оторвала. Чего трогать? Люди делают, а они трогают. Вообще в Пензе безобразие», - высказалась местная жительница Мария Сергеевна.

С декабря 2016-го в Пензе устанавливают хрупкие остановочные павильоны - они появились вместо металлических конструкций, совмещенных с торговыми точками. За полтора года хулиганы разбили не меньше десятка новых. Старые тоже крушили, но не в таком количестве.