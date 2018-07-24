Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|24 июл 2018|20:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+26oC
Завтра | Облачно |
  73.53  |  $  62.92

Из жизни | Новый остановочный павильон на улице Антонова пал жертвой вандалов

24.07.2018|18:02
Печать

Неизвестные изрядно поиздевались над остановочным павильоном на Антонова. Конструкция напротив 56-го дома новая, ее установили после реконструкции дороги. Даже года не простояла она в целости.

«Вандалы какие-то. Это просто возмутительно. Вот еще один оторвали. Это вчера было», - отметил горожанин.

Мужчина не заметил всех разрушений: помимо выломанной целиком секции, есть битая соседняя, и крайняя наполовину оторвана.

«Ребятишки безобразничают, а больше кто? Если я бы видела, я бы им башку оторвала. Чего трогать? Люди делают, а они трогают. Вообще в Пензе безобразие», - высказалась местная жительница Мария Сергеевна.

С декабря 2016-го в Пензе устанавливают хрупкие остановочные павильоны - они появились вместо металлических конструкций, совмещенных с торговыми точками. За полтора года хулиганы разбили не меньше десятка новых. Старые тоже крушили, но не в таком количестве.

0
0
0
0
Гость|24.07.2018 18:58|

Правильно что эти остановки крушат. Всё логично.

Правительство сокрушило хорошие остановки, подростки крушат эти. Они стоят друг друга.

Гость|24.07.2018 19:11|

Зачем такие игрушки ставить на улице? Стояли раньше павильоны металлические, зачем столько денег вбухивать в эту ерунду? Такой павильон на прошлой неделе после сильного ветра на Проспекте Победы опрокинулся - мало того, что они лёгкие, так ещё и не закреплены. Чудом никого не придавило. К тому же эти бесполезные будки неспособны защитить даже одного человека от непогоды, а больше 4 человек там и не помещается вовсе. Крыши у всех них текут, у некоторых металлические сиденья. Это вообще нормально на холодных железках сидеть?

Гость|24.07.2018 19:16|

Гость писал(a):

Это вообще нормально на холодных железках сидеть?
Плевать им на это. И правильно. Даже в сюжете бабушка против вандалов, а не против остановок.

Гость|24.07.2018 19:42|

Вандалов необходимо отлавливать и отрезать кисти рук .

Гость|24.07.2018 19:54|

Гость писал(a):

Это сделали не хулиганы а люди которые любят сой родной город и не хотят чтобы Пензу позорили.
Так оправдывал кто-то "борцов" с антивандальными шарами. Вот и здесь чистый протест. Множатся и растут ряды "борцов". Гордитесь, пензенцы, своими земляками. Оправдывайте их и дальше.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!