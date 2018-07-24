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Из жизни | На Кулакова газоны загородили от машин сухими ветками

24.07.2018|14:55
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Не всегда кучи сухих веток - признак плохой работы дворника или безалаберности ресурсников, опиливших сучки вблизи коммуникаций. На Кулакова рядом с 9-м и 13-м домами их накидали с определенной целью.

«Кто-то наложил их, чтобы машины сюда не ставили. Вот чего. Они все везде заслоняют», - рассказала местная жительница Зоя Георгиевна.

Хворост в качестве антипарковочного барьера - новое изобретение. Одно-два полена водители давно бы перекидали, а с целой кучей связываться не хотят.

Красоты двору, конечно, сухостой не добавляет. Пенсионерка добавила, что с уборкой здесь и так дела обстоят неважно.

«Нет, очень плохо сейчас стало», - заключила она.

По мнению старожилов, раньше понятие «бесхозный участок» как-то не всплывало, а теперь работник управляющей компании лишний шаг за границы вверенной ему территории не сделает. Дорожки очищает лишь ветер, сдувая листву. Брошенные неизвестно кем ненужные доски будут лежать вечно, пока не зарастут травой.

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