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Из жизни | При ремонте дороги на Ставского остро встал вопрос пешеходной зоны

23.07.2018|15:06
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На Ставского на участке до улицы Кулакова создалась сложная дорожная обстановка. Пешеходам приходилось вжиматься в обочину, автомобили летали с высокой скоростью, пока узкую проезжую часть не разбили вдребезги.

В мэрии решено было внести объект в проект «Безопасные и качественные дороги». Ставского скоро преобразится: верхний слой снят, бордюры уложены. Но пешеходов больше интересует, создадут ли условия для них.

«Будут там делать тротуар в рамках БКД в этом году, там дорогу уже зашли делать, тротуар сейчас параллельно тоже будут делать. С двух сторон он там будет переходить, там же сложный рельеф. С одной стороны, потом на другую сторону будет переходить», - прокомментировал начальник Департамента ЖКХ г. Пензы Максим Иванкин.

Таком образом, тротуар от Кулакова и до дома № 25 проложат по нечетной стороне, а затем по той, где 12-я многоэтажка на Ставского.

Жильцы 27-го дома на Пушкина несогласны. Они считают, что пешеходная тропа ляжет слишком близко к фасаду их здания.

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