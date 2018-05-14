14.05.2018 | 15:49

Пензенский активист, создатель парка «Дружба» в Заре Виктор Небога ежедневно обходит территорию, присматривает за порядком. Недавно он наткнулся на фактически уничтоженный тополь.

«25 сантиметров пропил дерева. Специально старались, пилили для того, чтобы оно упало. Здесь домов нет, только волейбольная площадка. Оно никому не мешало. Дерево 30 лет росло - один нехороший человек пришел и спилил», - посетовал Виктор.

Как тяжело приживается «Дружба» в Пензе! Небога собрал 13 килограммов отписок, постановлений, официальных писем, прежде чем получил разрешение на организацию зоны отдыха для горожан, причем никакой выгоды от этого он не имел.

Несколько раз «Дружба» едва не сгорела, к границам подступало пламя с полей, полыхала сухая трава. Большого труда стоило отучить народ возить сюда строительный мусор - свалки возвышались, как холмы.

И вот теперь срубленное дерево... Оно так гармонично росло в парке, не стояло ни на чьем пути. Кто-то целенаправленно взял бензопилу и сгубил тополь.

«Я статью найду. Я вам говорю, я найду этого человека. Он будет нести ответственность. Если маленький, то его родители, потому что не научили, если взрослый… Даже по пьяни ведь пилить не будешь. Это детское озорство», - добавил активист.