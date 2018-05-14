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Из жизни | В парке «Дружба» в микрорайоне Заря хулиганы спилили тополь

14.05.2018|15:49
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Пензенский активист, создатель парка «Дружба» в Заре Виктор Небога ежедневно обходит территорию, присматривает за порядком. Недавно он наткнулся на фактически уничтоженный тополь.

«25 сантиметров пропил дерева. Специально старались, пилили для того, чтобы оно упало. Здесь домов нет, только волейбольная площадка. Оно никому не мешало. Дерево 30 лет росло - один нехороший человек пришел и спилил», - посетовал Виктор.

Как тяжело приживается «Дружба» в Пензе! Небога собрал 13 килограммов отписок, постановлений, официальных писем, прежде чем получил разрешение на организацию зоны отдыха для горожан, причем никакой выгоды от этого он не имел.

Несколько раз «Дружба» едва не сгорела, к границам подступало пламя с полей, полыхала сухая трава. Большого труда стоило отучить народ возить сюда строительный мусор - свалки возвышались, как холмы.

И вот теперь срубленное дерево... Оно так гармонично росло в парке, не стояло ни на чьем пути. Кто-то целенаправленно взял бензопилу и сгубил тополь.

«Я статью найду. Я вам говорю, я найду этого человека. Он будет нести ответственность. Если маленький, то его родители, потому что не научили, если взрослый… Даже по пьяни ведь пилить не будешь. Это детское озорство», - добавил активист.

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Гость|14.05.2018 19:24|

Дети по пьяни и спилили. Инфа 146%

Гость|14.05.2018 19:32|

Да ни че ему не будет скоро новые побеги пойдут.

Гость|14.05.2018 20:38|

Не приживаются там деревья.А парк с таким названием существует на Шуисте.Нельзя в одном городе два парка с одним названием иметь.

Гость|14.05.2018 21:01|

Где вообще находится этот чудо парк?

Гость|14.05.2018 21:26|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Тополя враг аллергиков.Правильно срубили.Вредное дерево со всех сторон.

Поведение активиста вызывают подозрения.Возможно он участок под будущую дачу обхаживает.Если он занимается этим участком на предмет получения кадастрового номера под благовидной личиной,то большая вероятность,что это будет его собственность.Примета такая в городе.Сначала собирают подписи под организацию детской площадки,парка.Делают паспорт участка с кадастровым номером и берут его в аренду на год.Потом на три.Затем оформляют в собственность и всё,хозяин,делай что хочешь.

Ничего личного.Если ошибаюсь,извиняюсь.Встречал такие ситуации и эта очень на них похожа.

Имя: Гость
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