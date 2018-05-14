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Из жизни | Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесное» окружили свалки

14.05.2018|16:32
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Один из гостей дачников, владеющих участками в садоводческом некоммерческом товариществе «Лесное», поразился количеству свалок, которые окружили территорию.

«Давно я такого не видел. Участки рядом с лесом - живите, люди, радуйтесь, наслаждайтесь природой. Но под каждым деревом, под каждым кустом - свалка. У них что в СНТ, мусор некуда выбрасывать? Ведь договариваются каким-то образом, вывозят. А здесь просто беда!» - рассказал он.

Очевидно, владельцы участков выносят ненужное из домов, сухостой с огородов. Чужим сюда ехать и сваливать мусор нет смысла: от города далековато, а дороги разбитые.

По словам одной из местных дачниц, обычно к началу сезона председатель выставляет бак для сбора отходов, но в этом году, видимо, забыл.

Сейчас некоторые землевладельцы увозят мусор в город. Иные несут в лес, кидают в кусты и боятся пожара - непотушенного окурка достаточно, чтобы вспыхнула куча, - и будет, как в других СНТ, где огонь уничтожил десятки домов, хозяйственных построек и погиб человек.

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Гость|14.05.2018 23:23|

Свиньи

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