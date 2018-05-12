12.05.2018 | 15:50

Местный орган дворового управления сами жители дома № 23 на улице Вяземского именуют «политбюро». Знатоки, сборщики информации влияют на общественное мнение, могут подмочить репутацию или поднять в глазах граждан. Для их заседаний у дома созданы комфортные условия - поставлены скамейки, а недавно один из спонсоров самолично уложил ворсистое покрытие.

«Сейчас ковров-то полно. Он в нашем доме живет, ковры все в гараж снес. Жена ему и говорит, мол, принеси, постели бабам. Вот он и принес. Постелили, правда, на землю, надо бы подмести да доски подложить», - рассказала «член политбюро» Людмила Александровна.

Во дворе на проспекте Победы 5 обычно заседает общественный совет, в нем нет постоянных членов - все люди приходящие. Так называемый красный угол узнается по ковру. Это узорчатое украшение тоже пожертвовал некий благотворитель по просьбе старейшин.

«От ветра закрываем, чтоб в спину не дуло. Приходят все, кому посидеть хочется. Сидят спокойно, им не дует», - отметила пенсионерка Мария Семеновна.

Почти в каждом старом дворе Пензы есть такие «красные уголки» для сбора местных жителей, которые украшают их, как умеют, подручными средствами.

Ничего подобного нет в новостройках - там людям сидеть на скамейках некогда, и зачастую они даже не знают своих соседей.