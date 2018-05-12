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Из жизни | Пензенские пенсионеры с комфортом коротают время в своих дворах

12.05.2018|15:50
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Местный орган дворового управления сами жители дома № 23 на улице Вяземского именуют «политбюро». Знатоки, сборщики информации влияют на общественное мнение, могут подмочить репутацию или поднять в глазах граждан. Для их заседаний у дома созданы комфортные условия - поставлены скамейки, а недавно один из спонсоров самолично уложил ворсистое покрытие.

«Сейчас ковров-то полно. Он в нашем доме живет, ковры все в гараж снес. Жена ему и говорит, мол, принеси, постели бабам. Вот он и принес. Постелили, правда, на землю, надо бы подмести да доски подложить», - рассказала «член политбюро» Людмила Александровна.

Во дворе на проспекте Победы 5 обычно заседает общественный совет, в нем нет постоянных членов - все люди приходящие. Так называемый красный угол узнается по ковру. Это узорчатое украшение тоже пожертвовал некий благотворитель по просьбе старейшин.

«От ветра закрываем, чтоб в спину не дуло. Приходят все, кому посидеть хочется. Сидят спокойно, им не дует», - отметила пенсионерка Мария Семеновна.

Почти в каждом старом дворе Пензы есть такие «красные уголки» для сбора местных жителей, которые украшают их, как умеют, подручными средствами.

Ничего подобного нет в новостройках - там людям сидеть на скамейках некогда, и зачастую они даже не знают своих соседей.

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Гость|12.05.2018 19:12|

Ковры на улице быстро сгниют.

Гость|12.05.2018 19:25|

Я в этом политбюро вчера в свару пенсию проиграл

Гость|12.05.2018 21:09|

Европейские пенсионеры с комфортом путешествуют по миру.

Гость|12.05.2018 22:19|

Во дворах только и осталось коротать время

Гость|12.05.2018 22:56|

Почти каждый старый двор Пензы оккупирован жоповозками.

Гость|12.05.2018 23:03|

Гость писал(a):

Во дворах только и осталось коротать время
Сразу на кладбище. Нечего дворы своими гнилыми коврами захламлять.

Гость|12.05.2018 23:36|

Гость писал(a):

Европейские пенсионеры с комфортом путешествуют по миру.
И сидят не в пыли у разбитого корыта,а на пляжах в курортах.

Гость|12.05.2018 23:38|

Гость писал(a):

Европейские пенсионеры с комфортом путешествуют по миру.
так у нас гонятся за европой когда с людей драть надо ,например жкх. а как людям платить как в европе так денег нет но вы держитесь .им только на них и находятся ,чтоб прибавить в 2 раза .это другие могут и без пенсий и зарплат .им самим то держаться нельзя --они ж нелюди

Гость|13.05.2018 09:25|

Алкаши там поганые время коротают, орут всю ночь, сжечь всех мразей к чертям собачьим!

Гость|13.05.2018 09:36|

Гость писал(a):

12.05.2018 21:09|

Европейские пенсионеры с комфортом путешествуют по миру.

А наши во дворах. И вот что странно там в загнивающим капитализме при ссср иностранные пожилые люди путешествовали и были беззоботные ( сам видел исходящих с карабля в порту радостных и беззоботных) сейчас тоже самое. А наши что при ссср во дворах и на 6 состках, что сейчас не жизнь а существование.

Гость|13.05.2018 11:08|

Везёт же пензенским пенсионерам. Все москвичи наверно им завидуют.

Гость|13.05.2018 11:15|

А вот германские пенсионеры живут совсем плохо. Мне один жаловался, что не может поехать на Багамы, ограничивает себя Турцией, Грецией и Египтом.

Гость|13.05.2018 11:45|

Гость писал(a):

А вот германские пенсионеры живут совсем плохо. Мне один жаловался, что не может поехать на Багамы, ограничивает себя Турцией, Грецией и Египтом.

у нас на богамы работающим возможности нет . вот и новость пенсов гнилым ковром прикрыли ,чтоб от этой гнили на них побыстрее ритуальные компании нажились . у нас не германия ,это там думают о том что имеют ли право бросаться деньгами напрво и налево если недостатков куча и их заделывать надо --у нас главное себе угребли в 2 раза повысили а другим денег нет и т д и + тратят миллиарды на милые им развлечения -- в германии все б поднялись из могил и казнили б просто . а нам неееезяяяяяяяяяяяяяяяя они хорошие --нас обдирают .

Гость|13.05.2018 12:08|

У астм завышенные требования. Не дует, и ладно.

Гость|13.05.2018 12:09|

У вас, гребаный т9

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