20.12.2017 | 18:23

Тротуар с подъемом тянется от дома № 158 на улице Терновского до остановки общественного транспорта, но по этой асфальтированной пешей зоне с пандусом и ступенями сложно ходить. Об этом в «Службу 11» сообщила Галина Арсентьевна.

«Зимой, весной и осенью невозможно спуститься или подняться по этим ступенькам и выйти на остановку. Нам нужно сделать поручни, чтобы мы могли ходить, потому что не чистятся они зимой, мы падаем», - пожаловалась пенсионерка.

Некоторые идут не по оборудованной лестнице, а по газону. Там иногда даже безопаснее.

Сбоку от лестницы находится пустырь. Раньше здесь стояло торговое здание, но его по решению суда снесли.

«Вот этот котлован теперь нам зачем нужен? Магазин хоть как-то прикрывал все эти неприятности», - отметила пензячка.

Женщина предлагает посадить тут деревья - и защита от пыли и гари для жителей домов, и сквер для отдыха. Такой роскоши поблизости нет.