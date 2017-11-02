02.11.2017 | 14:45

Жительница дома № 10 на улице Титова с возмущением сообщила о создании парковки во дворе. Журналисты «Службы 11», отозвавшиеся на ее обращение, ожидали увидеть машины рядом с детской площадкой или прямо внутри сушилки.

На деле оказалось, что активисты добились включения территории с торца дома в городскую программу. Были выделены средства, чтобы облагородить зону, на которой раньше парковали автомобили, кто где сможет. Но женщину и такое объяснение не устроило.

«Нам не нравится стоянка тем, что здесь будут очень много машин ставить, потом, здесь таксуют ребята. Круглые сутки здесь работают машины, идут выхлопные газы. Мы живем 53 года в этом доме, и у нас такого безобразия не было», - выразила недовольство Татьяна Сергеевна.

Женщина сказала, что боится и за автомобили.

«Здесь очень криминальное дело, знаете, тут раньше и шины снимали с машин, и дверцы вырывали, и сами машины увозили. А полтора года назад аккумулятор вытащили из машины. И я говорила соседям, что они неудачное место нашли. А где удачно? Есть автостоянка, там очень много свободных мест, и цена-то мизерная - 50 рублей!» - рассказала пенсионерка.

Противница размещения автомобилей возле дома нашла еще один выход из ситуации.

«Если ты приобрел машину, значит, у тебя есть средства и на гараж. Почему такое неуважительное отношение к тем соседям, у которых нет машины?» - высказала свое мнение пензячка.

«Мнение ее одной здесь нельзя принять во внимание. Здесь собиралось собрание с двух домов. По-видимому, есть разрешение. Это же все не самовольно организуется», - рассказал давший согласие на парковку местный житель Александр Александрович.

В итоге переубедить друг друга ни одна сторона конфликта не смогла. Рабочие продолжили трудиться, а одинокая противница создания парковки обещала дойти до президента страны, чтобы эту стоянку убрали. Автомобилисты же уверены, что женщина изменит свою позицию, как только в ее семье появится автомобиль.