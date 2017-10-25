Из жизни | Колодец с гидрантом на пр. Победы представляет опасность для прохожих

25.10.2017 | 18:16

Колодец с гидрантом, находящийся у дома № 107 на проспекте Победы, оказался без крышки. Когда она исчезла, жильцы слегка посетовали, но заглянули, решили, что неглубоко, никто не утонет, и история с пропажей верхней части люка забылась - до тех пор, пока о доски не споткнулся один из местных. Теперь люди встревожились.

«Конечно, опасно, неужели: и дети падают, и взрослые падают», - пожаловалась одна из горожанок.

«Сейчас скинь доски - и провалится кто-нибудь. Особенно дети, они же интересуются всем», - обеспокоился другой пензенец.

Одна из версий того, как пропала крышка, выдвинута прохожим: рядом с колодцем битый кирпич, им, скорее всего, засыпали выбоины, чтобы машины могли проехать, или же их здесь ставят. Крышку, вероятно, задели и унесли в неизвестном направлении.